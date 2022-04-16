Baharın gelmesiyle yorgunluklar artmaya başladı! İşte yorgunluğu bitiren reçete





YOGA BÖYLE ŞİFA!

Yüksek tansiyon, günümüzde her 3 kişiden birini tehdit ediyor. Hayatı tehdit eden bu hastalıkla ilgili bilim adamları ilaç dışı tedavi yöntemlerini araştırıyor. Hindistan Kardiyoloji Cemiyeti'nin yaptığı araştırmaya göre günde 1 saat yoga yapmak, kan basınını düşürüyor. Hatta bu hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Vücutta kan akışını hızlandıran yoga, beyin ve kalp sağlığını koruyor.



SAĞLIĞIN ŞİFRESİ 12

Ramazan'da sağlıklı beslenme kritik önem taşıyor. Diyetisyen Betül Öztürk, iftar ve sahur arasında 12 bardak su tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. "İftarımızı su ile açmamız gerekiyor. Su tüketimi iftardan sahura kadar 2.5-3 litre yani 10 -12 bardak olmalıdır. Çay, kahve meyve suları su tüketimine girmez. Bunlar vücudumuzda atık madde, ödem oluşumuna ya da metabolik artıkların oluşumuna yardımcı oluyor. Eğer bu tüketim sağlanmazsa vücudumuzda sıvı kaybı yaşanır. Sıvı kaybıyla beraberinde metabolik denge bozulur. Bu da baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı ve halsizliğe yol açar" diyor.



ROMATİZMAYI YOĞURTLA YENİN

Dünyanın hemen her yerinde en çok tüketilen yiyecek olan yoğurt, şifa saçıyor. Yüksek kalsiyum içeriyle bağışıklığı güçlendiren yoğurt, bağırsakları besliyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.

İltıhaplı romatizma ağrısını azaltır.

Düzenli tüketimi kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

Bağırsak hareketlerini düzenler. Kolon kanserini engeller.

Antibiyotiğin neden olduğu olumsuzlukları azaltır. Mide hastalıklarını engeller.



DİYABETE SUMAK GÜCÜ

Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını engeller. Üst solunum yollarını temizler.



REFLÜYE REZENE

Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaklardaki böbrekleri temizler. Tokluk hissi veren rezene, reflü şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır.

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