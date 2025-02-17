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Teknoloji kullanımı arttıkça işitme kaybı riski de yükseliyor!

Teknolojinin hayatımızdaki yeri arttıkça, kulaklık kullanımındaki artış da işitme kayıplarına yol açabiliyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla dünya genelinde 1.5 milyar çocuk ve ergen, kalıcı işitme kaybı riskiyle karşı karşıya.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Teknoloji kullanımı arttıkça işitme kaybı riski de yükseliyor!

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    Teknoloji kullanımının yoğunlaşmasıyla eğlence amaçlı kulaklık kullanımındaki artış, kalıcı işitme kayıplarına kadar pek çok kulak problemlerini de beraberinde getiriyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla dünya genelinde 1.5 milyara yakın çocuk ve ergen işitme kaybı riski taşıyor.

    Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı, yapılan çalışmalara göre, günde ortalama 80 dakika veya daha fazla kulaklık kullanan ergenlerde işitme kaybı görülme sıklığının yüzde 22,3 olduğunu söylüyor. Bunun yanında, günde 80 dakikadan fazla kulaklık kullanan ergenlerin işitme kaybı riskinin, günde 80 dakikadan az kullananlara göre 4,7 kat daha yüksek olduğu uyarısını da yapıyor.

    Tınazlı, "Kulaklığın sesini yüzde 60'dan daha fazla açmayın. Kulaklık seçiminde de arka plan gürültüsünü azaltan ses izolasyonu iyi olan cihazlar tercih edilmelidir" diyor.

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