Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tarçın şifa dolu (Sağlık haberleri)

    Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. Antioksidan etkisiyle toksinleri temizler. Karaciğeri korur.

    Tarçın şifa dolu

    Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. Antioksidan etkisiyle toksinleri temizler. Karaciğeri korur.

    KABIZLIĞA ARMUT
    Vitamin     deposu armut, meme kanseriyle savaşır. Kan damarlarını temizler. Hipertansiyona karşı koruma sağlar. Liflidir. Böylece kabızlığa iyi gelir. Reflü şikayetlerini de azaltır.

    GENÇLİK İKSİRİ KİVİ
    Antioksi    dan ve C vitamininden zengin kivi, nefes açar. Akciğerleri güçlendirir. Cilt sağlığını da korur. Kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Saç dökülmesini durdurur.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Sağlık Tarçın şifa dolu (Sağlık haberleri)
        SON DAKİKA