Tarçın şifa dolu (Sağlık haberleri)

Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. Antioksidan etkisiyle toksinleri temizler. Karaciğeri korur.
KABIZLIĞA ARMUT
Vitamin deposu armut, meme kanseriyle savaşır. Kan damarlarını temizler. Hipertansiyona karşı koruma sağlar. Liflidir. Böylece kabızlığa iyi gelir. Reflü şikayetlerini de azaltır.
GENÇLİK İKSİRİ KİVİ
Antioksidan ve C vitamininden zengin kivi, nefes açar. Akciğerleri güçlendirir. Cilt sağlığını da korur. Kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Saç dökülmesini durdurur.