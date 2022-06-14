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    • Sağlık
    • 14.06.2022 18:20
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    • 14.06.2022 18:21
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    Tarçın çayı faydaları nelerdir? Tarçın çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

    Tarçın çayı defnegiller familyasına ait olan bir bitki ile elde edilmektedir. Tarçının ana vatanı Güneydoğu Asya’dır. Gerek yemek gerekse de bitki çayları içerisinde sıklıkla kullanılan tarçının çubuk ve toz formları bulunmaktadır. Tropikal iklimlerden yaşayan tarçın bitkisi genel olarak Brezilya, Endonezya ve Madagaskar’dadır. Türkiye’de tarçın yetiştiriciliği yalnızca özel bahçelerde yapılabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Tarçın çayı faydaları nelerdir?

    Tarçın çayı diş eti hastalıklarından iltihaplanmaya kadar pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Diş eti çürükleri konusunda kullanılan tarçın çayı, metabolizma hızlandırıcı bir etkiye de sahiptir. Kalp sağlığını iyileştiren ürün içerisindeki bileşiklerden dolayı kronik hastalıklardan korumaktadır. Düzenli tarçın çayı tüketimi sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengede tutmaya yardımcı bu çay bilimsel çalışmalara konu olmuştur.

    Şeker hastalığı ile mücadele etmekte yardımcı olan ürün vücut içerisinde insüline benzer şekilde hareket etmektedir. Yapılan pek çok çalışma, tarçın çayının düzenli olarak tüketiminin kan şekeri seviyesini düşürdüğünü saptamıştır. Bakteri ve mantarlar tarçın çayı ile önlenebilmektedir. Çayın antibakteriyel özelliği ağız kokusunu gidermede etkilidir.

    Adet sancıları tarçın çayının düzenli tüketimi sonucu hafifletilebilmektedir. Regl döneminde oluşan krampların acısı tarçın çayı sayesinde hafifletilebilmektedir. Regl dönemi başında içilen çay ağrı kesici etki gösterebilmektedir. Yapılan bazı çalışmalar regl acısını dindirmede tarçın çayının ön sıralarda olduğunu saptamıştır.

    Tarçın Çayının Faydaları Nelerdir?

    Tarçın çayı faydaları şu şekillerde ifade edilebilmektedir:

    Kış günlerinde soğuk algınlığı, grip ve diğer bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

    Mide bulantısı için ideal bir çaydır.

    Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmaktadır.

    Kusmaya karşı etkili bir çaydır.

    Kan şekeri tarçın çayı ile düzenlenmektedir. DM krizlerinde el ve ayak titremeleri tarçın çayı ile azalmaktadır.

    Gaz söktürücü özelliği olan bu çay midede oluşan şişkinlik için idealdir.

    Düzenli olarak tarçın çayı tüketen insanların hafızalarının güçlendiği görülmektedir. Bu nedenle Alzheimer hastalığının tedavisinde bu çaydan yararlanılmaktadır.

    Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalması tarçın ile engellenmektedir.

        Tarçın Çayı Nasıl Yapılır?

        Tarçın çayı yapımı için bazı malzemeler önceden temin edilmelidir. Bu malzemeler arasında 1 çay kaşığı toz tarçın, 2 su bardağı sıcak su, 1 ya da 2 adet anason, 1 orta boy elma dilimleri ve isteğe bağlı olarak bal yer almaktadır.

        Tarçın çayı yapılışındaki ilk aşama suyun kaynatılmasıdır. Ardından kaynar su içine elma dilimleri ve anason eklenmelidir. Fincan içerisinde bir çay kaşığı toz tarçın konulmalıdır. Elmalı ve anasonlu sıcak su toz tarçın üzerinde gezdirilmelidir. 10 dakika demlenmeye bırakılan içerik üzerine bal eklenerek kullanılabilmektedir.

        Tarçın Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Tarçın çayı tüketimi günde en fazla 2 fincan olacak şekilde yapılmalıdır. Bu değerden fazla içilen tarçın çayı içerisindeki bileşenlerden dolayı zararlı bir etki oluşturabilmektedir.

        Tarçın Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

        Tarçın çayı içeriği hem bazı vitaminler hem de mineraller açısından iyi birer kaynaktır. 1 yemek kaşığı tarçının içerisinde ortalama 19 kalori bulunmaktadır. Aynı miktarda tarçında 6,2 gr karbonhidrat, 0,3 gr protein, 0,1 gr yağ yer almaktadır. Karbonhidrat içeriğinin büyük bir kısmını diyet lifler oluşturmaktadır. Bu liflerin günlük lif ihtiyacının %16'sını karşıladığı bilinmektedir. Bu nedenle şeker hastaları rahat bir şekilde tüketebilmektedir. Bir yemek kaşığı tarçın içerisinde bulunan K günlük ihtiyacın %3'ünü karşılamaktadır. Ca ise %8'lik ihtiyaca denk gelmektedir. Demir ihtiyacının %4'ü tarçından gelmektedir. Tarçın aynı zamanda manganez, potasyum, bakır, fosfor, çinko ve sodyum da içermektedir.

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