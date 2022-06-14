Tarçın çayı faydaları nelerdir? Tarçın çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Tarçın çayı diş eti hastalıklarından iltihaplanmaya kadar pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Diş eti çürükleri konusunda kullanılan tarçın çayı, metabolizma hızlandırıcı bir etkiye de sahiptir. Kalp sağlığını iyileştiren ürün içerisindeki bileşiklerden dolayı kronik hastalıklardan korumaktadır. Düzenli tarçın çayı tüketimi sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengede tutmaya yardımcı bu çay bilimsel çalışmalara konu olmuştur.

Şeker hastalığı ile mücadele etmekte yardımcı olan ürün vücut içerisinde insüline benzer şekilde hareket etmektedir. Yapılan pek çok çalışma, tarçın çayının düzenli olarak tüketiminin kan şekeri seviyesini düşürdüğünü saptamıştır. Bakteri ve mantarlar tarçın çayı ile önlenebilmektedir. Çayın antibakteriyel özelliği ağız kokusunu gidermede etkilidir.