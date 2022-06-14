Sumak çayının faydaları nelerdir? Sumak çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Sumak Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

Sumak çayı içeriği liften, sağlıklı yağlardan ve temel vitaminlerden oluşmaktadır. 2014 yılında yapılan araştırma kurutulmuş sumağın %71'inin karbonhidrat, %19'unun yağ ve %5'inin protein olduğunu bulmuştur. Sumaktaki yağların pek çoğu linoleik asit ve oleik asitten oluşmaktadır. Oleik asit genel olarak kalp sağlığını olumlu etkileyen bir bileşiktir. Zeytin ve avokado da sumak gibi bitki bazlı gıdalarda birinci yağları sunmaktadır.

Sumağın mikro besin içeriği net olarak bilinmese de yapılan çalışmalarda içerisinde C vitamini olduğu saptanmıştır. Bunlara ek olarak eser miktarda B6, B2 ve B1 vitaminleri içeren sumak çayı bol miktarda antioksidan bileşik içermektedir.