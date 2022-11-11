Tansiyon ensemizde! Hipertansiyon, ensede ağrı ve burun kanamasına yol açıyor

Hipertansiyon, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde, kalp ve böbrek hastalıklarının yanı sıra felce de yol açıyor. Dr. Kerem Temel, tansiyonun yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabileceğini söylüyor. "Yüksek tansiyon önlenebilir bir ölüm nedenidir. 40 yaşını geçenler doktor kontrollerini aksatmamalı" uyarısında bulunuyor.
ARTIK SIK GÖRÜLÜYOR
Kanın damar duvarlarına uyguladığı basınç, tansiyon olarak adlandırılıyor. Bu basıncın yüksek olmasına ise hipertansiyon deniyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın görülen bu sağlık sorunu, ölümlerin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Dr. Kerem Temel, ülkemizde her 10 kişiden 3'ünün tansiyon hastası olduğunu belirtiyor. Hastalıkla mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekerek, "Tansiyon özellikle ensede kendini gösteren baş ağrısı, baş bölgesinde ağırlık hissi, burun kanaması, mide bulantısı, nefes darlığı gibi şikâyetler klasik belirtiler olabiliyor. Tanı koymak için tansiyon düzenli olarak ölçülüyor. Bazı vakalarda doktor muayenesi esnasında tansiyon değerinin yükselmesinden dolayı evde tansiyon ölçümleri ya da 24 saat kan basıncı izleme testi olan ambulatuvar kan basıncı ölçümü gerekebilir" bilgisini veriyor.
İLAÇ TEDAVİSİ ŞART
Tansiyon tedavisinde başarıya hasta ve doktorun işbirliği sayesinde ulaşılıyor. Dr. Temel, "Tansiyon kronik bir hastalıktır. Dolayısıyla buna uygun yaşam tarzı değişikleri mutlaka uygulanmalıdır. Tedavinin temeli, hastanın uygulaması gereken bu tedbirlerdir. Bunlara ek olarak doktoru tarafından önerilmişse ilaç tedavisine başlanabilir" diyor.