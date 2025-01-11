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Sürekli üşümek hipotiroide işaret!

Geçmek bilmeyen üşüme şikayeti, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Bunların başında, diyabet ve hipotiroidi geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Sürekli üşümek hipotiroide işaret!

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    Kış aylarında herkes üşümekten şikayet ediyor. Ancak 'soğuktandır' dediğimiz bu üşümeler, kimi zaman bazı hastalıklara işaret edebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Kundak, üşüme şikayetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Üşümeye yol açan önemli hastalıkları anlatıyor...

    DEMİR EKSİKLİĞİ: Kadınlarda adet kanamaları gibi, vücudumuzda herhangi bir nedenle oluşan kan kayıplarında veya sadece beslenme eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlık durumunda, üşüme olabilir.

    HİPOTİROİDİ: Tiroit bezinin ürettiği ana hormonlar olan T3 ve T4 hormonları vücudumuzun metabolizma hızını belirler. Bu bezin vücut için yeterli miktarda tiroit hormonu üretemediği tabloya da 'hipotiroidi' denir. Tiroit hormonlarının az salgılanmalarına bağlı olarak metabolik hızımız yavaşlar. Bunun sonucunda üşüme görülür.

    D VE B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ: Bu vitaminler, vücutta önem taşır. İkisinin de eksikliği halinde üşüme, vücutta uyuşma, karıncalanma ve his kaybı görülür.

    KONTROLSÜZ DİYABET: Şeker hastalığında kan şekeri kontrol altına alınamazsa, sinirlerde ve damarlarda hasar oluşur. Damar tıkanıklığı nedeniyle dokular daha az kanlanınca el ve ayaklarda üşüme görülür.

    KANSER: Vücutta gelişebilecek kanser hastalığı nedeniyle hızlı kilo vermeyle beraber fazla miktarda kaybedilen kas ile yağ dokusu üşümeye yol açabilir.

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