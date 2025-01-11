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Uzmanı kış depresyonuyla baş etmenin yollarını açıkladı!

Kış aylarında gecelerin uzun, gündüzlerin ise kısa olması, gün ışığına daha az maruz kalmamıza neden oluyor. Bu durum, uyku düzenini ve sirkadyen ritmi etkileyerek melatonin düzeyinin artmasına, seratonin düzeyinin ise azalmasına yol açıyor. Melatonin artışı huzur ve güven duygusu sağlarken, seratonin azalışı kış depresyonunun biyolojik temellerini oluşturuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Uzmanı kış depresyonuyla baş etmenin yollarını açıkladı!

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    Gecelerin uzun, gündüzlerin ise kısa olması nedeniyle gün ışığına daha az maruz kalıyoruz. Uyku düzeni ve sirkadyen ritmin düzenlenmesiyle görevli melotonin düzeyinde artış ve mutlu, huzurlu olmamızın yanı sıra kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan seratonin düzeyinde azalma, kış depresyonunun biyolojik etmenlerini oluşturuyor.

    Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu, kış depresyonuyla baş etmenin yollarını anlatıyor:

    Duygularınızı ve yaşadıklarınızı, size kendinizi iyi hissettiren çevrenizle paylaşın. Kapalı ortamlarda bulunmaktan da kaçının. Gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün şeklinde aralıklarla beslenin. Sporu ihmal etmeyin. Eğer zorlanacaksanız öncelikle yapabileceğiniz kadar süreyi hedefleyin.

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