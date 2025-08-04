Su böbreklere birebir

Yetersiz sıvı tüketimi böbrek sağlığını tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkök, özellikle yaz aylarında susuzluğun böbrek hasarına yol açtığını söylüyor. Günde 2-2.5 litre idrar yapacak şekilde bol su içilmesini öneriyor. Susuzluğun şekerli içeceklerle giderilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkök, sözlerine şöyle devam ediyor: Sıcak havalarda şekerli meşrubatları tercih etmemeliyiz. Su en iyi içecektir. Soda da günde bir şişe içilebilir. Hipertansiyonu olanların düşük sodyum içeren sodaları tercih etmelidir.