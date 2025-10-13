PODCAST CANLI YAYIN

Stresi azaltan 10 besin: Mutluluk hormonu doğal yoldan artıyor

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, stresle mücadelede etkili olan besinleri sıraladı. Kabak çekirdeği, yaban mersini, somon, yulaf ezmesi ve bitter çikolata, kortizolü azaltıp serotonini artırarak zihni ve bedeni rahatlatıyor.

Stres gündelik hayatta çok çeşitli koşullar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen stresi azaltan 10 besinle ilgili bilgiler veriyor:
KABAK ÇEKİRDEĞI: Magnezyum stres anında artan kortizol hormonun düşürür.

YABAN MERSİNİ: Dopaminle stresi azaltarak beyin kendini rahatlamış hisseder.

SOMON: İçeriğindeki n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir.

YULAF EZMESİ: Lif miktarının çok yüksek olması sebebiyle serotonini yükselten mutluluk hormonu sağlar.

BİTTER ÇİKOLATA: Nörotransmitterlerin düzeyini artırarak serotonini artırır.

YEŞIL ÇAY: L-Theanine adlı amino asit dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olur.

KIRMIZI BİBER: Kortizol hormonunu azaltarak stres faktörünü ortadan kaldırır.

YEŞİL MERCİMEK: Selenyum deposu olması sebebiyle ruh halini düzeltir. Bitkisel protein deposudur. Kas gelişiminde çok etkilidir.

YUMURTA: Özellikle tirtofan sebebiyle serotonin hormonun salgılanmasını artırır.

KEFİR: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresi azaltır

