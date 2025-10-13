Stresi azaltan 10 besin: Mutluluk hormonu doğal yoldan artıyor

Stres gündelik hayatta çok çeşitli koşullar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen stresi azaltan 10 besinle ilgili bilgiler veriyor:

KABAK ÇEKİRDEĞI: Magnezyum stres anında artan kortizol hormonun düşürür.



YABAN MERSİNİ: Dopaminle stresi azaltarak beyin kendini rahatlamış hisseder.



SOMON: İçeriğindeki n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir.



YULAF EZMESİ: Lif miktarının çok yüksek olması sebebiyle serotonini yükselten mutluluk hormonu sağlar.



BİTTER ÇİKOLATA: Nörotransmitterlerin düzeyini artırarak serotonini artırır.



YEŞIL ÇAY: L-Theanine adlı amino asit dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olur.



KIRMIZI BİBER: Kortizol hormonunu azaltarak stres faktörünü ortadan kaldırır.



YEŞİL MERCİMEK: Selenyum deposu olması sebebiyle ruh halini düzeltir. Bitkisel protein deposudur. Kas gelişiminde çok etkilidir.

YUMURTA: Özellikle tirtofan sebebiyle serotonin hormonun salgılanmasını artırır.



KEFİR: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresi azaltır