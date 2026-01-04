Stres ve uykusuzluk unutkanlığı artırıyor!

Kimi zaman kişilerin günlük hayatlarında yaşadığı stres ve kaygı, kimi zaman ise kişilerin yaşamlarındaki değişiklikleri unutkanlık problemine oluyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan, unutkanlığı azalmak için neler yapılması gerektiğini açıklıyor: Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve düşük stres seviyesini sağlamak, kitap okumak, bulmaca çözmek, müzik aleti çalmak gibi beyin faaliyetlerini çalıştıran ve güçlendiren aktivitelerde bulunmak.

