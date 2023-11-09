’Stent’ kurtarıcı değil! Uzmanlardan stent hastalarına kritik uyarı: Tedavi edilmezse ölüme götürüyor.

Sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet hastalığı, beslenme şekli, ailesel yatkınlık ile stres, koroner arter hastalığına yol açıyor. Dünyada ölüme neden olan sebeplerin yüzde 16'sını bu hastalık oluşturuyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Türköz , hastalık ve tedavi yollarıyla ilgili bilgiler veriyor:

ŞÜPHE VARSA GECİKTİRMEYİN

Koroner arter hastalığının temel tedavi yöntemlerini; ilaç tedavisi, girişimsel yöntemler ile damarların açılması (stent) ve cerrahi (bypass) yöntem olarak özetlemek mümkün. Belirli bir şikayeti ve kritik damar tıkanıklığı olmayan hastaya ilaç tedavi uygulanıyor; kişide hastalık bulunuyorsa medikal tedaviye hiç geciktirilmeden başlanması gerekiyor.



İYİ SONUÇ VERMİYOR

Damarda darlık mevcutsa ve darlık çok uzun damar bölgesini tutmuyorsa, dar veya tamamen tıkalı olan bölgelerin balon ve stent ile açılması tercih ediliyor. Ancak çoklu damar tıkanıklığında damarların stent yöntemiyle açılması orta ve uzun dönemde bu damarların tekrar tıkanmayacağı, hastaların kalp krizi geçirmeyeceği ve ani ölüm riskinin ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Diyabet ile sıklıkla yaygın ve üç damar hastalığı olan hastalarda balon ve stentin uzun dönem için iyi sonuç vermediği belirtiliyor.