Yazın termometrelerin yükselmesiyle birlikte, gıda güvenliği hayati bir önem kazanıyor. Sıcak hava ve yüksek nem, bakterilerin yiyecekler üzerinde hızla üremesine ve ölümcül gıda zehirlenmelerine zemin hazırlıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, özellikle açıkta satılan yiyecekler ile sıcağa dayanıksız hassas besinlerin tüketimi konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Sıcak havalarda bakterilerin çok hızlı ürediği ve kesinlikle mesafeli durulması gereken besinlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Şu bilgileri paylaşıyor:

Prof. Dr. Osman Erk. (Fotoğraflar: Takvim ve AA) Aşırı sıcak havalar, mikroorganizmaların çoğalması için kusursuz bir ortam hazırlar. Özellikle 4°C ile 60°C arası sıcaklık aralığı, gıda güvenliği uzmanları tarafından bakterilerin en hızlı ürediği "tehlikeli bölge" olarak kabul edilir. Bu dönemlerde açıkta bırakılan yiyecekler, kokusunda veya görünüşünde hiçbir değişiklik olmasa bile birkaç saat içinde milyarlarca bakteriye ev sahipliği yaparak ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir.