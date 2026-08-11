Sıcaklarda gıda zehirlenmesine dikkat! Bu besinleri tüketirken iki kez düşünün
Sıcaklıklar, gıda zincirinin bozulmasına ve bakterilerin hızla üremesine yol açıyor. Bu da zehirlenme vakalarını artırıyor. Prof. Dr. Osman Erk, şu uyarıları yapıyor: Açıkta satılan hiçbir besini veya suyu kesinlikle tüketmeyin. Rengi, kokusu veya tadı değişmiş, küflenmiş yiyeceklerden uzak durun.
Yazın termometrelerin yükselmesiyle birlikte, gıda güvenliği hayati bir önem kazanıyor. Sıcak hava ve yüksek nem, bakterilerin yiyecekler üzerinde hızla üremesine ve ölümcül gıda zehirlenmelerine zemin hazırlıyor.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, özellikle açıkta satılan yiyecekler ile sıcağa dayanıksız hassas besinlerin tüketimi konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Sıcak havalarda bakterilerin çok hızlı ürediği ve kesinlikle mesafeli durulması gereken besinlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
Aşırı sıcak havalar, mikroorganizmaların çoğalması için kusursuz bir ortam hazırlar.
Özellikle 4°C ile 60°C arası sıcaklık aralığı, gıda güvenliği uzmanları tarafından bakterilerin en hızlı ürediği "tehlikeli bölge" olarak kabul edilir. Bu dönemlerde açıkta bırakılan yiyecekler, kokusunda veya görünüşünde hiçbir değişiklik olmasa bile birkaç saat içinde milyarlarca bakteriye ev sahipliği yaparak ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir.
Sağlığınızı korumak adına, sıcak havalarda bakterilerin çok hızlı ürediği ve kesinlikle mesafeli durulması gereken besinler şunlardır:
Tavuk ve hindi eti: Yüksek protein ve nem oranı nedeniyle Salmonella ve Campylobacter bakterilerinin en sevdiği üreme alanıdır; oda sıcaklığında birkaç saat içinde zehir saçmaya başlar.
Mayonezli ve soslu besinler: İçeriğindeki yumurta ve asit dengesi sıcakla birleştiğinde, Staphylococcus aureus bakterisinin hızla çoğalarak toksin üretmesine yol açar.
Süt ve şarküteri ürünleri: Açıkta kalan kremalı pastalar, taze peynirler, salam ve sosis gibi işlenmiş etler, ciddi hastalıklara yol açabilen Listeria bakterisi için korumasız birer hedef hâline gelir.
Deniz ürünleri: Sıcakta bekleyen karides, midye ve balıklarda, ölümcül olabilen Vibrio bakterilerinin sayısı dakikalar içinde milyarlara ulaşabilir.
Pişmiş pirinç ve makarna: Oda sıcaklığında bırakıldığında, pişirme esnasında bile ölmeyen Bacillus cereus sporları aktifleşerek ısıya dayanıklı zehirler üretmeye başlar.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
Mide bulantısı ve kusma: Vücudun içindeki toksinleri hızla dışarı atmak için geliştirdiği ilk ve en yaygın savunma mekanizmasıdır.
Şiddetli karın ağrısı: Mide krampları ve karın bölgesinde bükülme hissi yaratan ağrılar eşlik eder.
İshal: Bağırsak florasının bozulması nedeniyle sulu, bazen de kanlı seyreden dışkılama görülür.
Halsizlik ve aşırı yorgunluk: Sürekli kusma ve ishal nedeniyle vücudun susuz (dehidrasyon) kalmasının doğrudan bir sonucudur.
Hafif ateş ve titreme: Vücudun enfeksiyonla ve bakterilerle savaşmaya başladığını gösteren tepkidir.
NE YAPILMALI?
Zehirlenme durumunda: Gıda zehirlenmeleri genellikle vücudun sıvı kaybetmesine neden olur. Belirtiler görüldüğünde sağlığınızı korumak için şu adımlar önemlidir:
Sıvı dengesi: Kaybedilen sıvının yerine konması için bol sıvı tüketimine özen gösterilmelidir.
Tıbbi destek: Belirtiler şiddetliyse veya birkaç gün içinde iyileşme gözlenmiyorsa mutlaka bir hekime danışılmalıdır.