Spor yaparken dikkat! Omuz ağrısı kabusunuz olmasın

Omuz eklemi, vücudun en hareketli eklemi olarak belirtiliyor. Omuz, geniş hareket açıklığı sayesinde sportif hareketlerde ve günlük işlerde büyük avantaj sağlıyor. Geniş hareket açıklığı aynı zamanda omuzun travmalara ve yaralanmalara da açık hale gelmesine yol açabiliyor. Omuz yırtıkları, ani bir harekette omuzun aşırı yüklenmesi sonucunda oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarlayıcı omuz hareketleri sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Murad Pepe, omuz ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor:
AĞRININ NEDENLERİ
Tendon yırtıkları ve tendinitler: Kas-tendon grubu rotator kılıftaki aşırı kullanım, kılıfın oluğunda sıkışması veya travmalar kılıfı oluşturan tendonlarda yırtıklara neden olabilir.
Eklem sıkılığının kaybı: Omuz eklemini yerinde tutan kapsül ve dokulardaki yırtıklar eklemin hareketi sırasında güvensizlik, takıma hissi ve eklem çıkıklarına neden olabilir.
Kıkırdak aşınmaları ve kireçlenme: Omuz eklemindeki farklı nedenlerle oluşan kıkırdak aşınmaları eklemde ağrı, kısıtlılık ve takılma hisleri oluşturur.
Sinir sıkışmaları: Omuz eklemindeki kasları hareket ettiren ve duyusunu alan sinirlerde boyun omurgası seviyesinde (boyun fıtığı) veya ekleme yakın olan seviyelerde meydana gelen sıkışmalar omuz ağrılarının temel sebebi olabilir.
RAHATLATACAK YÖNTEMLER
Ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılan ilaç tedavileri: Ağrı kesiciler, iltihap gidericiler.
Aşınan veya yırtılan tendonun eski gücüne dönebilmesi için kullanılan önleyici tedaviler: Kollajen, c vitamini, aminoasit ve peptid türevleri.
Omuz içi iğne tedavileri: Bunlardan en önemli ve popüleri PRP ve CGF tedavileridir.
Fizyoterapi: Amaç, omuz ekleminin azalmış hareket açıklığını artırmak ve kasları güçlendirerek hasarlı tendonu iyileştirmek.
Kas ağrıları: Duruş bozukluğu, tekrarlayan kas zorlanmaları, stresli yaşam, mesleksel aktiviteler omuz çevresindeki kas gruplarında ağrılı tetik noktaların oluşmasına neden olabilir.
Kırıklar: Düşme ve yüksek enerjili yaralanmalar (trafik kazaları, spor yaralanmaları) omuz eklemini oluşturan kemiklerde kırıklara yol açabilir.