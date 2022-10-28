Spor yaparken dikkat! Omuz ağrısı kabusunuz olmasın





AĞRININ NEDENLERİ

Tendon yırtıkları ve tendinitler: Kas-tendon grubu rotator kılıftaki aşırı kullanım, kılıfın oluğunda sıkışması veya travmalar kılıfı oluşturan tendonlarda yırtıklara neden olabilir.

Eklem sıkılığının kaybı: Omuz eklemini yerinde tutan kapsül ve dokulardaki yırtıklar eklemin hareketi sırasında güvensizlik, takıma hissi ve eklem çıkıklarına neden olabilir.

Kıkırdak aşınmaları ve kireçlenme: Omuz eklemindeki farklı nedenlerle oluşan kıkırdak aşınmaları eklemde ağrı, kısıtlılık ve takılma hisleri oluşturur.

Sinir sıkışmaları: Omuz eklemindeki kasları hareket ettiren ve duyusunu alan sinirlerde boyun omurgası seviyesinde (boyun fıtığı) veya ekleme yakın olan seviyelerde meydana gelen sıkışmalar omuz ağrılarının temel sebebi olabilir.