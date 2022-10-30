Damar tıkanıklığı cana kast ediyor! Şikayetleri ciddiye almamak ölüme davetiye çıkartıyor

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, yoğun stres, sigara, aşırı tuz tüketimi ve kalitesiz uyku... Tüm bu sayılan sebepler, kalp ve damar hastalıklarını işaret ediyor. Hem dünyada hem de ülkemizde en çok ölüme yol açan kalp hastalıklarının görülme sıklığı arttık gittikçe yayılıyor. Peki, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, ülkemizde her yıl 160 bin kişinin kalp damarındaki tıkanıklıktan dolayı hayatını kaybettiğini söylüyor. Damar tıkanıklığı ve koroner bypass ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
ŞİKAYETLERİ CİDDİYE ALIN
Kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık olması durumunda kalp kasları yeteri kadar beslenemiyor. Bu durum, kalbin iş yükü arttırıyor. Bu da göğüs ağrısıyla kendini gösteriyor. Doç. Dr. Macit Bitargil, "Özellikle yol yürümekle ya da yokuş yukarı çıkmakla gelen ve dinlenince geçen göğüs ağrılarını ciddiye almak gerekir" uyarısında bulunuyor. Bu şikayetleri yaşayan hastaların kardiyolog ve kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından muayene edilmesi gerektiğini belirtiyor.
HAYATI RİSK TAŞIYOR
Kalp damarındaki tıkanıklık, kalp krizine de yol açabiliyor. Kalbin beslenmesini sağlayan, 2-4 mm aralığında çaplara sahip olan iki ana koroner arter ve onların dalları bulunuyor. İlaç tedavisi, koroner balon anjioplasti ve/veya stentin yetersiz kaldığı durumda devreye koroner bypass ameliyatı giriyor. Koroner bypass ameliyatı kalbin ihtiyaç duyduğu kanlanma miktarını yeniden sağlamak şikayetleri azaltıyor.