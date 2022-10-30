Damar tıkanıklığı cana kast ediyor! Şikayetleri ciddiye almamak ölüme davetiye çıkartıyor

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, yoğun stres, sigara, aşırı tuz tüketimi ve kalitesiz uyku... Tüm bu sayılan sebepler, kalp ve damar hastalıklarını işaret ediyor. Hem dünyada hem de ülkemizde en çok ölüme yol açan kalp hastalıklarının görülme sıklığı arttık gittikçe yayılıyor. Peki, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, ülkemizde her yıl 160 bin kişinin kalp damarındaki tıkanıklıktan dolayı hayatını kaybettiğini söylüyor. Damar tıkanıklığı ve koroner bypass ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...