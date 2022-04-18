Sosyal medyada tanınmış kişilerin yaptığı lüks paylaşımlar gençleri depresyona sürüklüyor

İnternetin ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal medya günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan Instagram, Tiktok ve Twitter uygulamaları, tehlikeyi de beraberinde getirdi. Bu mecralarda özellikle tanınmış kişilerin yaptığı 'lüks' paylaşımlar, gençleri depresyona sürükledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre sosyal medya uygulamalarını fazla kullanan çocukların kendilerini yetersiz ve değersiz hissettiği belirtildi. Cambridge Üniversitesi'nin araştırması ise herkesi panikletti! Psikolog Amy Orben, "Uygulamaların beyin gelişimini olumsuz etkilediği kanıtlanmış durumda" dedi. Sosyal medya karşıtları da DSÖ'ye seslendi: Instagram ve tiktok yasaklansın...
GRİBE BİR KASE İŞKEMBE
Herkesin önyargılı yaklaştığı bir lezzet olan işkembe çorbası, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerisinde yer alan mineraller ve çinko ile bağışıklığı güçlendiren işkembe çorbası, enfeksiyonlara karşı koruyor. Aroma vermek için kullanılan sirke ve sarımsak, çorbanın faydasını iki katına çıkartıyor. Vücuda dinçlik veren işkembe çorbası, metabolizmayı hızlandırıyor. Sindirimi destekliyor. Bağırsakları güçlendiren işkembe çorbası, gripten de koruyor.
KOKLAYARAK KİLO VERİN
Yaz aylarına sayılı günler kala, özellikle kadınları kilo verme telaşı sarıyor. Fazlalıklarından kurtulmak isteyenler, diyet yapıyor. Diyetisyen Cansu Arslan, besinleri koklayarak tok kalmanın ve daha rahat kilo vermenin formülünü açıklıyor. Şunları söylüyor: İştah baskılayan kokular yeşil elma, nane, muz ve zerdeçal kokularıdır. Yemek aralarında, gün içinde 20-30 kez bu kokulardan herhangi birini koklayan bireylerin daha iyi kilo verdiği, daha az besin tükettiği gözlemlenmiştir. Yeşil elma ve muz ara öğünlerde tüketilmelidir. Nane yapraklarını suya eklemek, salatalara eklemek ya da çiğ haliyle çiğnemek bu etkisini artıracaktır. Zerdeçal ise çorbalara, yoğurtlara eklenebilir.