Sosyal medyada tanınmış kişilerin yaptığı lüks paylaşımlar gençleri depresyona sürüklüyor





DİYABETİ ADIM ADIM YENİN

Diyabet, yani şeker hastalığı toplumda hemen her yaştan insanı tehdit ediyor. Sinsi ilerleyen bu hastalıkta, ilaç tedavisi kadar sağlıklı beslenme ve spor da etkili oluyor. İç Hastalıkları ve Dâhiliye Uzmanı Dr. Kürşat Yılmaz, şunları söylüyor: Beyaz ekmek yerine kepekli, tam buğday ve yulaf ekmeği tüketmeliyiz. Lif oranı yüksek yiyecekleri tercih etmeli ve meyveleri soymadan kabukları ile yemeliyiz. Mutlaka spor yapmalıyız. Asansöre binmek yerine merdiven çıkmalıyız. Adım sayısını da artırmalıyız.

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