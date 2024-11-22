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Sonbaharla beraber gelen 10 şifalı besin

Sonbahar aylarında birçok hastalık, kapıda bekliyor. Vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında sağlıklı ve dengeli beslenme geliyor. Dyt. Selva Oturakçıibogil, sonbaharda tüketilmesi gereken 10 şifalı besini ve faydalarını şu şekilde sıraladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Sonbaharla beraber gelen 10 şifalı besin

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Sonbahar aylarında birçok hastalık, kapıda bekliyor. Vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında sağlıklı ve dengeli beslenme geliyor. Dyt. Selva Oturakçıibogil, sonbaharda tüketilmesi gereken 10 şifalı besini ve faydalarını şu şekilde sıralıyor:

1 BAL KABAĞI:
Zengin bir mineral, lif, kalsiyum ve beta karoten kaynağıdır. Az su tüketilen soğuk havalarda kabızlık sorununa da fayda sağlar.

2 KEREVIZ: İdrar söktürücü etkisiyle ödem şikayetlerini azaltır. Bu sayede vücuttan toksinlerin atılması sağlar.

3 TURUNÇGILLER: Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarına karşı direnç oluşturur.

4 BROKOLI: Sigara kullanan kişilerin artan C vitamini ihtiyacını karşılar. Kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumaya da yardım eder.

5 ISPANAK: İçerdiği C ve E vitamininin yanı sıra lutein, zeaksantin, betakaroten ve glutatyon gibi bileşenler de barındırır. Bağırsak dostudur.

6 NAR: Griple savaşır. İdrar söktürücü etkisiyle vücuttan toksinlerin atımını da hızlandırır.

7 TURP: Öksürük, bronşit gibi özellikle sonbahar ve kış mevsimi hastalıklarından korumada ve kabızlığı önleme ile kilo kontrolünde etkili olur.

8 PIRASA: Vücutta oluşabilen kronik iltihap riskini azaltmaya destek olur.

9 AVOKADO: Bol lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin sağlığını korurken kolon kanseri riskini azaltmaya yardım eder.

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