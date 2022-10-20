Soğuk havaların gelmesiyle birlikte ayakta nasıl riski artıyor

Sağlık, ayaktan başlıyor. Ayaklarımız, günlük hayatta uzun saatler ayakkabı içinde havasız kalıyor. Birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da cildin sürtünmeye ve aşırı basınca karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkardığı derinin kalınlaşması ile nasır problemi geliyor.
ÇIPLAK AYAKLA GEZMEYİN
Podolog Deniz Yahcı, kış aylarında nasır oluşumlarının arttığına dikkat çekiyor. Yahcı, "Bu sorun tedavi edilmezse ayağın hassasiyetinin azalması, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle özellikle diyabet, böbrek yetmezliği ya da kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlarda yara oluşturma, enfeksiyon kapma riski yüksektir. Çorapsız ayakkabı giymek, dar ve sıkı ayakkabı tercih etmek, topuklu ayakkabı, çıplak ayakla gezmek gibi nedenler nasıra yol açabiliyor" diyor.
EN BABA BESİNLER
Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesi artırmak tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
KEÇİBOYNUZU: Erkeklerde kısırlığı tedavi eder. Sperm ve yumurta etkileşimini sağlar.
KUŞKONMAZ: Enerji kaynağı olan kuşkonmaz, sperm hareketliliğini artırır.
KABAK VE AYÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Baba olma şansını yükseltir.
ZENCEFİL VE ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Erkeklerin mucize besinleridir.
TURUNÇGİLLER: Sperm kalitesini artırır.
DOMATES VE PATATES: Spermleri stresten koruyarak hızını artırır.
DEMİR DİKENİ: Sperm yapımına katkı sağlar. Testosteronu destekler.