Soğuk havalarda 2 kat fazla görülüyor: Uzmanı kalp kriziyle ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı!

Kalp krizi , kalbi besleyen damarlar olan koroner arterlerin, spazm veya pıhtı ile tıkanması sonucunda, kalp kaslarına giden oksijen miktarının azalması ve kalp kasına metabolizması için gerekli oksijenin sağlanamaması neticesinde kalp kaslarının hasar görmesi durumunda meydana geliyor. Kardiyovasküler hastalıklar içerisinde en ölümcül grubu oluşturuyor. Hızlıca müdahale edilmez ise kalp kaslarında geri dönüşümsüz hasar oluşuyor. Ölüme yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, kalp kriziyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

EN SIK GÖRÜLEN GÖĞÜS AĞRISI Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. En sık belirti göğüs ağrısıdır. Göğüste baskı tarzında, sıkıştırıcı veya yakıcı bir ağrı tipik bulgudur. Göğüste oluşan ağrı sırta, omuza, sol kola, çeneye ve hatta dişlere yayılabilir. Genellikle erkeklerde daha tipik ağrı oluşur. Kadınlarda ise farklı semptomlar ile hastalık ortaya çıkabilir.

SOĞUK TERLEMEYE DİKKAT

Kalp krizi sadece mide bulantısı, kusma, karın ağrısı soğuk terleme gibi diğer birçok hastalık ile karışabilecek şekilde de izlenebilir. Kalp krizi geçiren kişide cilt, soğuk, soluk ve nemli olabilir. Cilt soğukluğu ve soğuk terleme, kalbin yeterince kanı uç organlara pompalayamamasından kaynaklanır. Kişide sinirlilik, huzursuzluk, anksiyete, ölüm korkusu izlenebilir. Özellikle kalbin sağ tarafını besleyen damarların tıkanması sonucunda bulantı, kusma, ani tansiyon düşüklüğü, bayılma, şuur kaybı görülebilir. Eğer kalp kasında veya kapaklarda ciddi hasar gelişmişse, akciğerlerde sıvı birikimine bağlı nefes darlığı görülür. Bu semptom daha çok hastaneye geç başvuran hastalarda görülür.



YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Soğuk havalarda kalp krizi, daha fazla görülebiliyor. Sıcaklığın 12 derecenin altına düşmesi ile birlikte kalp krizi riskinde artış görülmüştür. Ancak kış mevsiminde daha fazla ölüm izlenmesinin tek nedeni soğuklar değildir. Kış aylarında artan hava kirliliği, trafik yoğunluğu, iş stresi ve enfeksiyon hastalıkları da kalp krizini artırmıştır. Son yıllarda araştırmacılar, soğuk bir günün sağlık üzerindeki etkilerinin sonraki iki hafta boyunca devam edebileceğini göstermiştir. Yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, kalp krizi geçirmeyi (veya ikinci bir kalp krizi geçirmeyi) önlemenin en etkili yoludur.