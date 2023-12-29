Soğuk havalar hastalıkları çağırıyor! İşte kış aylarını sağlıklı geçirmek için tüketilmesi gereken besinler

ŞİFA DOLU MOR LAHANA: Beta-karoten, C vitamini ve potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri içerir. Kemik ve dişleri güçlendirir.

YENİ YILA HASTA GİRMEYİN

Normal zamanlara kıyasla yeni yıl sofralarında daha fazla çeşit yemek, içecek, tatlı, tuzlu ve kuruyemiş bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, yeni yıl akşamları özellikle de kronik hastalıkları olanların daha da dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Uysal, "Gastrit, ülser ve reflü hastalıkları olan hastalarda, özellikle asitli gıdaların yoğun alımı ve midenin aşırı doldurulması sonucunda; hazımsızlık, mide ağrısı, karın ağrısı ve reflü şikâyetlerinde artışlar görülür. Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir" diyor.



KANSERSAVAR BALKABAĞI

Hem çorbası hem de tatlısıyla sofraları zenginleştiren balkabağı, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, Potasyum gereksiniminin yüzde 16'sını, bakır ve manganez mineralleri ile E ve B2 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 11'ini, Demir gereksiniminin yüzde 8'ini karşılıyor. Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, faydalarını şöyle sıralıyor:

Göz sağlığını korur ve güçlendirir.

Kanserden korunmanızı sağlar.

Serotonin yani mutluluk hormonunu yükseltir.

Bağışıklığı koruyarak hastalıkları önler.

Kalorisi düşük olduğu için kilo vermenizi kolaylaştırabilir.



HAVUÇ GÖZLERİ KORUR

Mide ülserini engelleyen havuç, diş ve diş eti sağlığını destekler. Tansiyonu düşürür. Felç riskini azaltır. anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur. Kuru öksürüğü keser.

KARACİĞERE LAHANA

Enfeksiyonlara karşı koruyan lahana, tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler. Karaciğer hastalıklarını bitirir.