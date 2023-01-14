Skolyozun kalbi yok!

KİFOZLA KARIŞTIRILIYOR

Normal bir insan omurgasına yandan bakıldığında boyun ve bel bölgesinde bir miktar çukurluk (lordoz) ve sırt bölgesinde hafif bir kamburluk (kifoz) kabul edilebilecek derecelerde bulunuyor. Fakat önden veya arkadan bakıldığında normal bir omurgada eğrilik bulunmuyor. Eğer var ise bu durum genelde skolyozun habercisi sayılıyor. Çocukluk döneminde de tanısı konulabiliyor. Çok düşük dereceli eğimler ise zamanında fark edilmediğinden erişkin dönemde de tanı konulabiliyor. Skolyozdan şüphelenilmesi durumunda mutlaka skolyoz cerrahisi ile uğraşan bir ortopedi uzmanına başvurulması öneriliyor. Uzman doktor tarafından yapılan muayene ve röntgen incelemeleri ve gerekirse MR görüntülemesi sonrasında omurgadaki eğriliğin derecesi ve beraberinde eşlik eden başka omurga ve omurilik problemlerinin olup olmadığı saptanarak, hasta uygun bir tedavi planına başlanması gerekiyor.