Skolyozda geç kalmayın! İlerledikçe kalbe ve akciğerlere baskı yapıyor

Skolyoz, omurganın sırt veya bel bölgelerinin yana doğru eğilmesi olarak biliniyor. Eğrilik ilerledikçe iç organları özellikle de karaciğer ve kalbi etkiliyor. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, hastalığın kız çocuklarında daha sık görüldüğünü belirtiyor. Şunu söylüyor: "Erken tanı ile skolyozun tam düzeltilmesi mümkündür. Skolyozda cerrahiye karar verilmeden önce en önemli etken skolyozun açısı, hastanın yaşı ve genel durumudur."
UYKU APNESİ CAN DÜŞMANI
Adını yeni yeni duymaya başladığımız uyku apnesi hastalığı, hayatı tehdit ediyor! Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin şunları söylüyor: Eğer uyku sırasında horluyorsanız ve nefes durması yaşıyorsanız çok dikkat. Çünkü bu durumlarda hastalığın görülme oranı yüzde 90'dır. Uyku apnesi varsa bu bir multidisipliner hastalık olduğu için kulak, burun, boğaz uzmanına göndeririz.