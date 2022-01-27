Skolyozda geç kalmayın! İlerledikçe kalbe ve akciğerlere baskı yapıyor





UYKU APNESİ CAN DÜŞMANI

Adını yeni yeni duymaya başladığımız uyku apnesi hastalığı, hayatı tehdit ediyor! Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin şunları söylüyor: Eğer uyku sırasında horluyorsanız ve nefes durması yaşıyorsanız çok dikkat. Çünkü bu durumlarda hastalığın görülme oranı yüzde 90'dır. Uyku apnesi varsa bu bir multidisipliner hastalık olduğu için kulak, burun, boğaz uzmanına göndeririz.

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