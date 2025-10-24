Sırt ağrısına karşı 10 mucize adım!

Modern dünyanın kaçınılmaz bir parçası olan sırt ağrıları, doğru adımlarla büyük ölçüde önlenebiliyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı, günlük yaşantıda yapılacak bazı değişikliklerle sırt ağrısının engellenebileceğini ya da hafifletilebileceğini söylüyor.

Düzenli ve programlı bir hayat tarzı ile günlük stresten kaynaklanan ağrıların kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Yaycı, "Bu yolla fiziksel ağrıların da şiddeti azaltılabilir. Yaşam biçimindeki düzenlemelere rağmen ağrılar geçmiyorsa veya şiddetini azaltmıyorsa doktorun uygun gördüğü dozda ağrı kesiciler ile tedavi başlatılabilir" diyor. Yaycı, sırt ağrılarına çare olarak şu önerilerde bulundu

HAREKET EDİN

Sırtınız ağrıyorsa ilk aklınıza gelen şey egzersizi bırakıp dinlenmek olabilir. Kısa süreli dinlenme iyi gelse de düzenli fiziksel aktivite kas gerginliğini azaltır. Özellikle ağrı sırasında yapılan yürüyüşler ve hafif egzersizler vücudun toparlanmasına büyük katkı sağlar.

KİLONUZU DENGEDE TUTUN

Özellikle karın bölgenizdeki fazla kilolar, ağırlık merkezinizi değiştirerek belinize fazladan yük bindirir ve sırt ağrısını kötüleştirebilir. İdeal kilonuzun 5 kilo yakınında kalmak, sırt ağrınızı kontrol altında tutmanın önemli bir yoludur.



SİGARAYA VEDA EDİN

Sigara, omurga disklerine giden kan akışını kısıtlayarak besin yetersizliğine neden olur. Bu durum, sigara içenleri sırt ağrısına karşı daha savunmasız hale getirir. Bu nedenle, sırt sağlığınız için sigarayı bırakmak atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir.

DOĞRU UYKU POZİSYONU ÖNEMLİ



Yan yatıyorsanız, dizlerinizi hafifçe göğsünüze çekmek; sırt üstü yatıyorsanız dizlerinizin altına ve belinizin altına birer yastık koymak faydalı olabilir. Karın üstü yatmak ise sırt için en zor pozisyonlardan biridir. Eğer bu şekilde yatmaktan vazgeçemiyorsanız, kalçanızın altına bir yastık yerleştirmeyi deneyin. Kaliteli ve düzenli uyku, vücudun kendini onarması ve ağrıyı yönetmesi için kritik öneme sahiptir.

DURUŞA VE OTURUŞA DİKKAT



Duruş ve oturma bozuklukları, sırt ağrılarına sebebiyet veren gizli etkilerdendir. Çoğu zaman fark etmesek de duruşumuzu kontrol ederek düzenlemek sırt ağrılarını önlemekte önemli bir rol oynar.

ÇALIŞMA ALANINIZI DÜZENLEYİN



Özellikle bilgisayarla çalışan kişiler bilgisayar ile aralarındaki mesafeye, ekranın ve klavyenin konumuna, oturma şekillerine ve molalarına dikkat etmelidir.



DOĞRU KALDIRMA TEKNİKLERİYLE KORUNUN

Ağır nesneleri kaldırırken belinizden eğilmeyin. Dizlerinizi bükün, çömelin ve nesneyi vücudunuza yakın taşıyın.



SIRT KORSELERİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN



Piyasada birçok farklı sırt desteği bulunsa da kronik sırt ağrısının tedavisinde etkili olduklarına dair yeterli kanıt yoktur. Ağır kaldırma yapan işçilerde kullanılan bel destek kemerlerinin de sırt yaralanmalarını önlediğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Hatta bir çalışma bu kemerlerin yaralanma olasılığını artırdığını bile göstermiştir. Bu nedenle, sırt korselerine bel bağlamak yerine, yukarıda bahsedilen yaşam tarzı değişikliklerine odaklanmak daha akıllıca olacaktır.



DOĞRU ÇANTA SEÇİMİ ŞART



Askıyı çantanın karşı omzuna takmak, ağırlığı daha eşit dağıtır ve omuzlarınızın düzgün kalmasına, sırt ağrısı yaşamamanıza yardımcı olur. Askısız ağır bir çanta taşıyorsanız, vücudunuzun tek tarafına yük bindirmemek için sık sık el değiştirin.



GİYECEKLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Yüksek topuklu ayakkabılar, belinize yük bindirerek ağrılara sebep olur. Ayrıca eğilmeyi, oturmayı veya yürümeyi zorlaştıran çok dar kıyafetler de sırt ağrısını arttırabilir.