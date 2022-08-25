Sinsi ilerleyen tiroit hastalığı saç dökülmesi, halsizlik ve bağırsak tembelliğiyle kendini belli ediyor | Sağlık haberleri

Boynun ön kısmında, kelebek şeklinde bulunan tiroit, vücudun metabolizmasını düzenliyor. Az ya da çok çalışması halinde, çeşitli hastalıkları beraberinde getiriyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, her 10 kişiden 3'ünün tiroit hastası olduğunu bilmediğini belirtiyor. Buna göre tiroit hastalıkları fonksiyonel ve anatomik olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Fonksiyonel hastalıklarda tiroit az ya da çok çalışıyor.