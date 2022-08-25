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    Sinsi ilerleyen tiroit hastalığı saç dökülmesi, halsizlik ve bağırsak tembelliğiyle kendini belli ediyor | Sağlık haberleri

    Tiroit hastalıkları sinsi ilerliyor. Genellikle saç dökülmesi, halsizlik ve bağırsak tembelliğine yol açıyor. Düzenli kontrol, hastalığın tespitini kolaylaştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Vücudun sigortası tiroit

    Boynun ön kısmında, kelebek şeklinde bulunan tiroit, vücudun metabolizmasını düzenliyor. Az ya da çok çalışması halinde, çeşitli hastalıkları beraberinde getiriyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, her 10 kişiden 3'ünün tiroit hastası olduğunu bilmediğini belirtiyor. Buna göre tiroit hastalıkları fonksiyonel ve anatomik olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Fonksiyonel hastalıklarda tiroit az ya da çok çalışıyor.



    TEDAVİ SEÇENEĞİ MEVCUT
    Tiroit az çalıştığında metabolizma yavaşlıyor. Bağırsak tembelliği ve görülüyor. Anatomik olan gruptaki hastalık ise guatr olarak karşımıza çıkıyor. Dr. Yazıcıoğlu, düzenli kontrolün önemine değiniyor. "Sağlıklı bireylerin daha tiroitleri taratmamışsa, ultrason ve kan tahlilleriyle birlikte tiroit bezinin taranması gerekir. Tiroit hastalıkları, ilaç, iyot veya ameliyatla tedavi edilir.



    BU BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN
    Tiroit az çalıştığında metabolizma yavaşlıyor. Kilo alımı kolaylaşıyor. Cilt kuruyor ve bağırsak tembelliği ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak kabızlık, saç ve tırnaklarla ilgili sorunlar görülüyor. Tedavi edilmediğinde şikayetler artıyor.



        AĞZIMA SAĞLIK!
        Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Erol Akın, sağlıklı dişlere sahip olmanın şifrelerini açıklıyor.
        DİŞ HASSASİYETİ: Soğuk-sıcak, şeker ya da ekşi yiyecekler dişlerde sızlamaya yol açıyor. Dişleri sert fırçalamak bu soruna zemin hazırlıyor.
        AĞIZ KOKUSU: Baharatlı besinlerden uzak durmak gerekiyor.
        KALSİYUM: Yetersizliğinde, ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Diş çürüklerine karşı doktor kontrolünü aksatmamak gerekiyor.
        DİŞ TAŞLARI: Düzensiz diş fırçalamayla ortaya çıkıyor. Diş eti sorunlarına yol açıyor.



        BİR KASE ŞİFA
        Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden aşure, içerisindeki kurubaklagiller, kuruyemişler ve kuru meyveler sayesinde şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, 15'ten fazla malzemeyle yapılan aşurenin vitamin, mineral, protein ve posadan zengin olduğunu belirtiyor. Faydalarını ise şöyle sıralıyor...
        Aşure, içerdiği A, B ve C vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
        İçerdiği kurubaklagiller sayesinde bağırsak dostudur. Kabızlığı bitirir.
        Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
        Emziren annelerde sütü artırır.
        Büyüme çağındaki çocuklar için faydalıdır. Gelişimlerini destekler.
        Ruh halini iyileştirir. Psikolojiyi olumlu etkiler. Depresyon riskini azaltır.

        DİYABETE ÇÖREK OTU
        Kolesterolü dengeleyen çörek otu, kalp sağlığını korur. İdrar söktürücüdür. Böbrek sağlığını destekler. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler.

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        Haberler Sağlık Sinsi ilerleyen tiroit hastalığı saç dökülmesi, halsizlik ve bağırsak tembelliğiyle kendini belli ediyor | Sağlık haberleri
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