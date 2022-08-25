Sinsi ilerleyen tiroit hastalığı saç dökülmesi, halsizlik ve bağırsak tembelliğiyle kendini belli ediyor | Sağlık haberleri

Boynun ön kısmında, kelebek şeklinde bulunan tiroit, vücudun metabolizmasını düzenliyor. Az ya da çok çalışması halinde, çeşitli hastalıkları beraberinde getiriyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, her 10 kişiden 3'ünün tiroit hastası olduğunu bilmediğini belirtiyor. Buna göre tiroit hastalıkları fonksiyonel ve anatomik olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Fonksiyonel hastalıklarda tiroit az ya da çok çalışıyor.
TEDAVİ SEÇENEĞİ MEVCUT
Tiroit az çalıştığında metabolizma yavaşlıyor. Bağırsak tembelliği ve görülüyor. Anatomik olan gruptaki hastalık ise guatr olarak karşımıza çıkıyor. Dr. Yazıcıoğlu, düzenli kontrolün önemine değiniyor. "Sağlıklı bireylerin daha tiroitleri taratmamışsa, ultrason ve kan tahlilleriyle birlikte tiroit bezinin taranması gerekir. Tiroit hastalıkları, ilaç, iyot veya ameliyatla tedavi edilir.
BU BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN
Tiroit az çalıştığında metabolizma yavaşlıyor. Kilo alımı kolaylaşıyor. Cilt kuruyor ve bağırsak tembelliği ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak kabızlık, saç ve tırnaklarla ilgili sorunlar görülüyor. Tedavi edilmediğinde şikayetler artıyor.