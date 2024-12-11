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Şifa ve"renk"ler! Bronşit nedir? Bronşite ne iyi gelir: Uzman isim tek tek açıkladı

Soğuk hava, salgına zemin hazırlıyor. Tehlikeli zincirin bir halkasını da bronşit oluşturuyor. Tedavi edilmediğinde akciğerleri vuruyor. Prof. Osman Erk, “Sağlıklı beslenin. Sarı, kırmızı ve turuncu renkli besinleri sofranızdan eksik etmeyin” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Şifa verenkler! Bronşit nedir? Bronşite ne iyi gelir: Uzman isim tek tek açıkladı

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Kış hastalıklarının en yaygın hastalıkları arasında bronşit geliyor. Bronşit, inatçı ve şiddetli öksürükle belirti veriyor. Tedavi edilmediği takdirde akciğerlerde büyük hasarlara yol açabiliyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bronşitle ilgili olarak şu hayati bilgileri paylaşıyor: Akut bronşit, akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan bronşların şişerek iltihaplanmasıdır. Bütün akut bronşit vakalarının %90'ınından virüsler, %10 kadarından bakteriler sorumludur. Ayrıca fiziksel ve kimyasal etkenler de akut bronşite neden olabilir. Akut bronşit sonbaharda özellikle erkeklerde sık olan bir hastalıktır. Sigara, duman, hava kirliliği, ani ısı değişiklikleri, soğuk hava, çok kuru ve nemli havalar akut bronşiti tetikleyebilir. Akut bronşit alerjisi olan hastalarda daha sık ve ağır seyreder.

AŞI YAPTIRMAK ŞART

Bronşitte inatçı ve şiddetli öksürük en sık şikayettir. Öksürük neredeyse olmazsa olmaz şikayetlerden biridir ve balgam sıklıkla öksürüğe eşlik eder. Balgam koyu renkli olabilir, kan içerebilir. Hafif ateş, göğüste yanma, burun akıntısı, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları tabloya eşlik edebilir. Erişkinlerde boğmaca hastalığı akut bronşite ve çok uzun süreli inatçı öksürüğe neden olabilir. Boğmacadan korunmak için aşı yapılması bu açıdan son derece önemlidir. Fizik muayene, kan tahlilleri ve akciğer filmi çekerek tanı konur. Ayırıcı tanıda en önemli hastalık zatürredir. Her iki hastalık aynı şikayetlere yol açar, fakat akciğer filmleri birbirinden çok farklıdır, zatürrede akciğerlerde dinlemekle kendine has sesler duyulur. Etken sıklıkla virüsler olduğu için antibiyotik tedavisi gerekmez. Bakterilerin işin içine karıştığı anlaşılırsa antibiyotik kullanılabilir. Balgamın renkli olması hastalar ve doktorlar tarafından yanlış olarak antibiyotik kullanılması için gerekçe olarak değerlendirilir. Oysa viral bronşitte de renkli balgam söz konusu olabilir. Ateş ve ağrı kesici ilaçlar, bitkisel öksürük kesici ilaçlar ve yatak istirahati sıklıkla yeterlidir.

KEKİK ÇAYI VE NANE

Her viral enfeksiyonda olduğu gibi bronşitte de beslenme çok önemlidir. Şu besinleri tüketmek gerekir. Sarı, kırmızı ve turuncu besinler bol miktarda A vitamini içerir. Bu nedenle bol bol havuç, elma, kayısı kurusu, domates, biber, bal kabağı besinler tüketilmelidir. Antioksidan deposu besinleri eksik etmeyin. Portakal, limon, kırmızıbiber, kekik, kivi, brokoli, maydonoz gibi antioksidan deposu besinlere sofranızda yer açın. Bronşitin bir doğal ilacı da yeşil çaydır. Yeşil çay, güçlü bir antioksidandır. Virüsün vücutta yayılmasını önler. Nane, bronşit semptomlarını azaltır. Nanedeki mentol, burun tıkanıklıklarını açar. Öksürüğe karşı kekik çayı da birebirdir.

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