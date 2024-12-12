Eyvah böbrek taşı! Uzman isim uyardı: Aman dikkat!

Böbrekler, atık maddelerin vücuttan atılırken bazı gerekli maddeleri de süzerek dengede kullanıyor. Dr. Eyüp Coşar, "Bazı metabolik hastalıklar halen net olarak bilinmese de taş hastalığının beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlk belirtiler 30'lu yaşlarda ortaya çıkmakta, erkeklerde bayanlara göre daha yüksek oranda görülmektedir. Aile taş öyküsü, az su tüketimi, hareketsiz yaşam ve beslenme alışkanlıkları taş oluşumu riskini artırmakta" diyor.

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