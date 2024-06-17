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Sıcak havalarda klima kullananlar aman dikkat! Bu risklerle karşı karşıyasınız...

vSıcak hava bunaltıyor. Serinletici etkisiyle herkesin kurtarıcısı haline gelen klima ise doğru kullanılmadığında sağlığımızla oynuyor. Ölümcül zatürrelere ve astım krizlerine neden olabiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Sıcak havalarda klima kullananlar aman dikkat! Bu risklerle karşı karşıyasınız...

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Sıcak hava bunaltıyor. Serinletici etkisiyle herkesin kurtarıcısı haline gelen klima ise doğru kullanılmadığında sağlığımızla oynuyor. Ölümcül zatürrelere ve astım krizlerine neden olabiliyor. Dr. Neşat Bozkurtgil, klimalar yoluyla bulaşan lejyoner hastalığı konusunda herkesi uyarıyor: Klimadan bulaşan bakteriler, bağışıklık sistemini etkiliyor. Solunum yolu direncini düşürüyor. 50 yaşın üzerinde olan, sigara kullanan, organ nakli, uzun süreli kortizon tedavisi, kanser tedavisi görmüş kişiler ve KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıkları bulunanları olumsuz etkiliyor. Klima kullananların aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:
Klimaların bakım ve temizliği düzenli yapılmalı.
Bakteri filtresi kullanılmalı.
Soğutma derecesi 22-24 C gibi uygun oda ısısı altına düşürülmemeli.
Klima altında oturup hava akımına direkt maruz kalınmamalı.

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