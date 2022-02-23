Selena Gomez'in güzellik sırrı limonda saklı

vitamini deposu, limon ateş düşürüyor. Solunum sorunlarına iyi geliyor. Hazımsızlığı önlüyor. Dişeti ilhitaplarını ve diş ağrılarını bitiriyor. Nefesinizin kötü kokmasını engelliyor. Yanıkları gideriyor. Kanamaları durduruyor. Cilt sağlığını koruyor. Vücudu temizliyor. Karaciğer fonksiyonlarını düzenliyor. Böbrek taşının düşmesine yardım ediyor. Acıkmayı geciktiriyor. Kilo vermeye çalışanların imdadına yetişiyor.iltihabı, genellikle titreşen ufak kemiklerin bulunduğu kulak zarının arkasındaki hava dolu orta kulağı etkiliyor. Çocuklarda, yetişkinlere oranla daha sık görülüyor. Kulak iltihapları, çoğu kez orta kulakta sıvı birikmesi ve iltihaplanmalar nedeni ile ağrılı geçiyor. Ancak orta kulak iltihabının bir diğer önemli sağlık riski ise sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olma tehlikesi oluşturuyor. Op. Dr. Gazi Abuzaid, "Özellikle çocuklarda işitme kayıplarına neden oluyor. Ameliyat ile işitmeyi onarabiliyoruz" diyor.Oxford ve Bristol ile Hong Kong Üniversitesinden araştırmacılar, yürütülen çalışma kapsamında 400 bin kişinin günlük beslenme alışkanlıklarını belirledi. Fazla sebze yiyenlerin en az sebze yiyenlere göre kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü, en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimini öneriyor.Dr. Burçin Büyükünaldı, pandemi diş sıkma vakalarını artırırken kullanılan ilaçların da tetikleyici etki yapabildiğini söylüyor: Stres oranının arttığı, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların diş sıkma oluşmasında etkendir. Bu tip rahatsızlıkların tedavisi amacıyla kullanılan çoğu antidepresan ilaçların yan etkilerinin de diş sıkmayı arttırdığı biliniyor.mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler.ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler. Cinselliğin artmasını sağlar. Sivilce giderir.sinirleri yatıştırır. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı yok eder.