PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sedef hastalığına doğal çözümler: Zerdeçal yiyin, limon sürün

Kızarıklık, kaşıntı ve deri dökülmeleriyle kendini gösteren sedef hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bu rahatsızlığı hafifletmek için evde uygulanabilecek doğal yöntemlere dikkat çekiyor. Zerdeçalın yemeklere eklenmesi ve sorunlu bölgelere limon suyu uygulanması, belirtilerin azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
Sedef hastalığına doğal çözümler: Zerdeçal yiyin, limon sürün

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sedef hastalığında kızarıklık, kaşıntı, deri üzerinde pul pul dökülme, gibi çeşitli sorunlar gözlemleniyor. Dolayısı ile son derece rahatsız edici olan bu durumun önüne geçmek adına evde bazı doğal yöntemler kullanılması öneriliyor.

Uzmanlar, hastalığa karşı iyi gelen besinleri sıralıyor.

ZERDEÇAL: Her gün yemeklerin içine bir miktar zerdeçal eklendiği sürece sedef hastalığı azalacaktır.

LİMON: Sedef hastalığının ilerlemesini ve diğer bölgelere atlamasını önlemek adına sorunlu bölgeye bir miktar limon suyu sürebilirsiniz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...
Başkan Erdoğan’dan ’12 Dev Adam’a tebrik telefonu! Sonu şampiyonluk olsun
İBB’den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg’un yeni modeli T10F’nin özellikleri neler?
CHP’li Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun’dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir’de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid’den
Başkan Erdoğan’dan İstanbul açıklaması: Emanete sahip çıkacağız
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11’ini belirledi
BM’de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk’ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş’ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak’ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin’den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin’den kendisini linç eden CHP’lilere sert tepki: Suç ortaklığını bozuyoruz
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!