Sedef hastalığına doğal çözümler: Zerdeçal yiyin, limon sürün

Sedef hastalığında kızarıklık, kaşıntı, deri üzerinde pul pul dökülme, gibi çeşitli sorunlar gözlemleniyor. Dolayısı ile son derece rahatsız edici olan bu durumun önüne geçmek adına evde bazı doğal yöntemler kullanılması öneriliyor.

Uzmanlar, hastalığa karşı iyi gelen besinleri sıralıyor.

ZERDEÇAL: Her gün yemeklerin içine bir miktar zerdeçal eklendiği sürece sedef hastalığı azalacaktır.

LİMON: Sedef hastalığının ilerlemesini ve diğer bölgelere atlamasını önlemek adına sorunlu bölgeye bir miktar limon suyu sürebilirsiniz.