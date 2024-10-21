Sarı nokta hastalığı tedavi edilmezse körlüğe davetiye çıkarıyor!

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen 'makula dejenerasyonu' 55 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Hastalıkta, gözün sarı nokta bölgesi, yaşın ilerlemesiyle birlikte bozulup dejenerasyona uğruyor. Tedavisinde geç kalınması, körlük riskini artırıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koçak, hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirtiyor. "Kuru tipte, yaşam tarzına yönelik önerilerde bulunuyor. Beslenme tarzının değiştirilmesi, sigaranın bırakılması gibi. İleri evrelerde ise göz içi enjeksiyonlar tercih ediliyor" diyor. Diyabetin bile sarı nokta hastalığına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Koçak, hastalığın ömür boyu devam ettiğini söylüyor. Erken teşhisin tedavide büyük önem sözlerine ekliyor.