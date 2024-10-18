M çiçeği virüsü Afrika’yı esir aldı! Ölü sayısı 1100’e ulaştı

Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya, basına yaptığı açıklamada M çiçeği virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Son bir haftada 3 bin 51 yeni vaka tespit edildiğini ve 50 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren Kaseya, Zimbabve ve Zambiya'da da yeni vakalar görüldüğünü aktardı.

M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildi (Fotoğraf: AA)

ÖLÜ SAYISI 1100'E YÜKSELDİ

Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, toplam vaka sayısının 42 bin 438'e, ölü sayısının ise 1100'e yükseldiğini ifade etti.

Ayrıca Kaseya, M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini de aktardı.

kemirgen hayvanlardan insanlara bulaşıyor (Takvim arşiv)

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşan bir hastalıktır. Virüs, vücut döküntülerine dokunma, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf ve havlu gibi eşyaları kullanma ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşabilmektedir.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor. Genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklarla kendini gösteriyor.

Özel bir tedavi yöntemi yok (Fotoğraf: AA)

Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan M çiçeği hastalığının tedavisi, antiviral ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Vakaların büyük çoğunluğu hastalığı hafif geçirirken, birçok kişi birkaç hafta içinde iyileşiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle "maymun çiçeği hastalığı" (Monkeypox) ismini "mpox" olarak değiştirdi.