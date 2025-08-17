Sarı nokta hastalığı ihmale gelmiyor: Güneş ışınları ve sigara riski artırıyor

İlerleyen yaş, göz hastalıklarını da beraberinde getiriyor. En sık görülen makula dejerasyonu yani sarı nokta hastalığı ise ihmale gelmiyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu hastalık, tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabiliyor.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, özellikle yoğun güneş ışığının yol açtığı tehlikeye değiniyor. Sarı nokta hastalığı, renkleri soluk görme, bulanık ve çarpık görme, görmede ışık ihtiyacı ve görme kaybı gibi şikayetlere yol açıyor.

Sigara, obezite, kalp hastalıkları, yetersiz beslenme ve güneş ışınlarına maruz kalma da riski artırıyor.

Opr. Dr. Zaim tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor: ''Sarı nokta tanısı konulan kişiler göz içi enjeksiyonu dediğimiz uygulamayla retinaya ilaç enjeksiyonu tedavisi görmelidir. Göz için kullanılan vitamin ve minerallerden tedavide faydalanılabilir.''