Sakız çiğne reflüyü önle

Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemenin sağlığa olan faydaları şaşırtıyor. Yüzdeki kasları harekete geçiren bu aktivitenin vücuda olan etkisi şöyle sıralanıyor:



- Beyne giden kan hızını artırır.

- Hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur. Böylece Alzheimer riskini azaltır.

- Stresi azaltır. Gerginliği alır.

- Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.

- Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.

- Reflü şikayetlerini azaltır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN