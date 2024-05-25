Sakız çiğne reflüyü önle

Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemenin sağlığa olan faydaları şaşırtıyor. Yüzdeki kasları harekete geçiren bu aktivitenin vücuda olan etkisi şöyle sıralanıyor:
- Beyne giden kan hızını artırır.
- Hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur. Böylece Alzheimer riskini azaltır.
- Stresi azaltır. Gerginliği alır.
- Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
- Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
- Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
- Reflü şikayetlerini azaltır.