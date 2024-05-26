Kulak, mide, saç çözmediği sağlık problemi yok! İbn-i Sina’nın her yemeğe ekleyin dediği baharat

Pek çok kişi tarafından "hekimlerin piri" olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce sağlık sorunları için baharatların kullanımını detaylandıran önemli eserler bıraktı. Modern çağda sıkça karşılaştığımız ishal, kabızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara doğal çözümler sunan İbn-i Sina'nın önerileri bugün bile geçerliliğini koruyor. İbn-i Sina'nın her yemeğe ekleyin dediği baharat ise dikkatleri üzerine çekiyor.