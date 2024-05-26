Kulak, mide, saç çözmediği sağlık problemi yok! İbn-i Sina’nın her yemeğe ekleyin dediği baharat

SUMAĞIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Kronik İshal ve Bağırsak Ülserleri: Yemeklere eklenen sumak, sindirim sistemini rahatlatarak kronik ishal ve ülser tedavisinde destekleyici bir rol oynar.
Antiemetik ve Antiinflamatuar Özellikler: Sumak, kuvvet verici ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde, kontüzyonlar ve şişliklerin tedavisinde etkilidir.
Ağrı Kesici ve Antiseptik: Özellikle kulak iltihabı ve diş ağrıları için doğal bir çözüm sunar.
Mide Sağlığını Destekler: Sindirim sistemini düzenleyerek mideyi korur ve sindirimi kolaylaştırır.
GELENEKTEN GÜNÜMÜZE SUMAĞIN DİĞER KULLANIMLARI
İbn-i Sina'nın eserlerinde sumağın sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda günlük yaşamda da farklı kullanım alanlarına sahip olduğu belirtilmektedir.
Sumak, kumaş ve derileri doğal yollarla boyama özelliği ile de bilinir. Ayrıca, pişirilmiş sumağın saçları siyaha boyama özelliği, eski zamanlardan beri kullanılan bir güzellik sırrı olarak karşımıza çıkar.