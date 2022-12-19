Sakatatlar, içerdikleri vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor! İşte faydaları...

Önemli vitamin ve mineraller içeren sakatatlar, sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Alzheimer'a karaciğer: A ve B12 vitamini içerir. Bağışıklığı güçlendirir, kansızlığı bitirir. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı korur.

Kansere karşı böbrek: B 12 ve B2 vitaminleri açısından zengindir. Yüksek miktarda selenyum içerir. Kansere karşı korur. Stresi azaltır ve sakinleştirir.

Uykuluk güç verir: Bolca C vitamini içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Kanser riskini azaltır.

Omega-3 deposu beyin: Yüksek miktarda Omega-3 ve bazı vitaminleri içerir. Fakat çok yüksek olan kalori değeri sıkıntı yaşatabileceğinden özellikle kalp ve kolesterol hastalarına önerilmemektedir.

Kalbin ilacı işkembe: Bolca B12 vitamini içerir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. İçerdiği selenyumla tiroide karşı korur. Kanserle savaşır.

Bağırsaklara kemik suyu: Kolajen içeriği yüksek olan kemik suyu, sindirim sorunlarını iyileştirir. Bağırsak rahatsızlığına iyi gelir. Büyüme hormonlarının sağlıklı çalışmasını sağlar. Uzun süre kaynatılıp tüketilen kemik suyu reflüyü de tedavi eder.

Gribe karşı paça çorbası: İçerdiği D vitamini sayesinde gribal enfeksiyonlara karşı vücuda enerji verir. Kan yapıcıdır.Kalp, diyabet gibi hastalıklara karşı da etkilidir.

Yorgunluğa kuzu yüreği: B12 içeriğinden zengin olan kuzu yüreği, fiziki yorgunluğa iyi gelir. Kansızlık ve karaciğer hastalıklarını iyileştirir.