Sağlıkta umut ışığı: Kansersavar protein dönemi başlıyor

ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada akciğer kanserini durdurmaya yardımcı olabilecek daha önce bilinmeyen bir moleküler tedavi yöntemi geliştirildi.

RBM10 adı verilen tümörleri durdurduğu bilinen protein, akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatıyor. Bu yöntem, pek çok kanser hastası için umut ışığı olma yolunda yeni adım olarak görülüyor.