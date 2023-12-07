Sağlıkta umut ışığı: Kansersavar protein dönemi başlıyor

ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada akciğer kanserini durdurmaya yardımcı olabilecek daha önce bilinmeyen bir moleküler tedavi yöntemi geliştirildi.
RBM10 adı verilen tümörleri durdurduğu bilinen protein, akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatıyor. Bu yöntem, pek çok kanser hastası için umut ışığı olma yolunda yeni adım olarak görülüyor.
KANSIZLIĞA 'KIŞ'KIŞLAYIN!
Kansızlık yani anemi genellikle vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin yetersizliği veya düşük hemoglobin seviyeleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Uzman Diyetisyen Pınar Demirkaya, riski azaltmak için önerilerde bulunuyor: Kırmızı et, balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler ve baklagiller gibi demir içeren gıdaları deneyin. Doktorunuza danışarak, demir, B12 vitamini veya folik asit gibi eksiklikleriniz varsa takviye alın.
BAŞ AĞRISINA LAVANTA
Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir.