Sağlıkta tarihi başarı: İstanbul'daki doktorlar 1500 kilometre uzaktaki hastayı yerli robot ve 5G ile ameliyat etti

İstanbul'daki doktorlar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir cihazı kullanıp uzaktan operasyon gerçekleştirdi.

Türkiye sağlık ve teknoloji alanında tarihi bir başarıya imza attı. Turkcell'in sunduğu 5G altyapısı sayesinde Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın ameliyatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki doktorlar tarafından uzaktan başarıyla gerçekleştirildi.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen bir cihaz kullanılarak yapılan operasyon, Türkiye'de ilk olarak kayıtlara geçti. 1500 kilometrelik mesafeye rağmen gerçekleştirilen operasyon, 5G teknolojisinin sağlık alanında ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, telecerrahi uygulamalarının geleceğin sağlık sistemi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

BU GURUR HEPİMİZİN

Sağlıkta tarihi başarı: İstanbul'daki doktorlar 1500 kilometre uzaktaki hastayı yerli robot ve 5G ile ameliyat etti-1 Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ise operasyonun 5G'nin gerçek potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti. Şunları söyledi:

5G'nin sunduğu ultra düşük gecikme süreleri yaşamın her alanında köklü dönüşümü beraberinde getiriyor. 1500 kilometreden Superbox 5G aracılığıyla gerçekleştirilen operasyon da bu kapasitenin çok çarpıcı bir örneği. Turkcell olarak bu sürece liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz.

Dilek Demir

