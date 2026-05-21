Cilt kanserinden korunmanın 5 altın kuralı! Güneş kremi kullanırken bu hatayı yapmayın
Ülkemizde cilt kanseri vakaları hızla artıyor. Dr.Kadir Kaya, "En önemli nedenler yeterli güneş koruyucu önlemlerin alınmaması, nüfusun yaşlanması, solaryum kullanımındaki artış. Özellikle açık tenliler dikkat etsin" dedi.
- Cilt kanseri, cilt hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkar ve çevresel ile genetik faktörler etkili olur.
- Son 10 yılda Türkiye'de cilt kanseri vakalarında ciddi bir artış gözlemlenmiştir.
- Ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmak, açık ten rengi ve ailede cilt kanseri öyküsü gibi faktörler risk oluşturur.
- Cilt kanseri belirtileri arasında benlerde değişim, kanayan yaralar ve çok renkli lekeler bulunur.
- Güneşten korunmak için SPF 30 ve üzeri koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak ve solaryumdan kaçınmak önerilir.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Kadir Kaya, cilt kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı:
AİLE BÜYÜK ETKEN
Cilt kanserinde en önemli etken ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmaktır. Güneş ışınlarına uzun süreli maruz kalmak, açık ten rengine, açık saç ve göz rengine sahip olmak, çilli cilt yapısı, ailede cilt kanseri öyküsü bulunması, bağışıklık sisteminin zayıflamış olması, çocuklukta geçirilen şiddetli güneş yanıkları, ileri yaş, çok sayıda beni bulunan bireyler, uzun süre açık havada çalışan meslek grupları (çiftçiler, balıkçılar, inşaat işçileri), solaryum kullanımı, bazı kimyasal ve fiziksel karsinojen maddelere maruziyet en önemli risk faktörleridir.
HASTALIK KENDİNİ BENLİ EDİYOR
Benlerde şekil, renk veya büyüklük değişimi, kanayan, kabuklanan veya uzun süre iyileşmeyen yaralar, düzensiz kenarlı, birden fazla renk tonuna sahip lekeler cilt kanserinin belirtilerini oluşturur.
Kanser çoğunlukla 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülüyor. Ancak, genç yaşlarda da görülebilir.
Özellikle melanom tipi cilt kanserlerinin genç erişkinlerde de rastlanabilmesi, bu hastalığın her yaşta ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir.
Cilt kanserinin teşhisinde öncelikle ayrıntılı bir dermatolojik muayene yapılır. Şüpheli lezyonlar 'dermatoskop' adı verilen özel bir cihazla incelenir. Gerekli görüldüğünde biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılır. Erken teşhisin tedavi başarısını doğrudan etkilediği unutulmamalıdır.
KORUNMA YOLLARI
Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının. Dışarıda bulunmanız gerekiyorsa gölgede kalmaya özen gösterin. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan, SPF 30 ve üzeri geniş spektrumlu güneş koruyucu ürünler kullanın.
İki saatte bir yeniden uygulayın.
Yüzdükten ya da aşırı terledikten sonra koruyucunuzu mutlaka yenileyin. Geniş kenarlı şapkalar ve uzun kollu giysiler kullanarak fiziksel koruma sağlayın. Gerekirse şemsiye kullanın. Çocukluk çağından itibaren güneşten korunma bilinci aşılayın. Solaryum kullanımından kaçının. Vücudunuzdaki ben ve lekeleri düzenli aralıklarla kendiniz gözlemleyin ve yılda bir kez dermatoloji uzmanına görünmeyi ihmal etmeyin.