Cilt kanserinden korunmanın 5 altın kuralı! Güneş kremi kullanırken bu hatayı yapmayın

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Cilt kanseri, cilt hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkar ve çevresel ile genetik faktörler etkili olur.

Son 10 yılda Türkiye'de cilt kanseri vakalarında ciddi bir artış gözlemlenmiştir.

Ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmak, açık ten rengi ve ailede cilt kanseri öyküsü gibi faktörler risk oluşturur.

Cilt kanseri belirtileri arasında benlerde değişim, kanayan yaralar ve çok renkli lekeler bulunur.

Güneşten korunmak için SPF 30 ve üzeri koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak ve solaryumdan kaçınmak önerilir.

Cilt kanseri, ciltteki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalıp, anormal büyümesiyle ortaya çıkıyor. Oluşumunda hem çevresel hem de genetik faktörler büyük rol oynuyor. Ülkemizde son 10 yılın verilerine göre ülkemizde cilt kanseri vakaları ciddi artış gösteriyor.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Kadir Kaya, cilt kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı:

Cilt kanseri, cilt hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkar ve çevresel ile genetik faktörler etkili olur. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan allınmıştır.)



AİLE BÜYÜK ETKEN



Cilt kanserinde en önemli etken ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmaktır. Güneş ışınlarına uzun süreli maruz kalmak, açık ten rengine, açık saç ve göz rengine sahip olmak, çilli cilt yapısı, ailede cilt kanseri öyküsü bulunması, bağışıklık sisteminin zayıflamış olması, çocuklukta geçirilen şiddetli güneş yanıkları, ileri yaş, çok sayıda beni bulunan bireyler, uzun süre açık havada çalışan meslek grupları (çiftçiler, balıkçılar, inşaat işçileri), solaryum kullanımı, bazı kimyasal ve fiziksel karsinojen maddelere maruziyet en önemli risk faktörleridir.