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Sağlıklı yaşlanmanın sırları: Uzun ve sağlıklı bir yaşam için uyku, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını hayatınıza dahil etmenin yolları

Herkes sağlıklı bir yaşlılığın hayalini kuruyor. Prof. Dr. Filiz Onat, yaşlılıkta genç ve dinç görünmenin temellerini ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Sağlıklı yaşlanmanın sırları: Uzun ve sağlıklı bir yaşam için uyku, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını hayatınıza dahil etmenin yolları

Hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçası olan yaşlılığı hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı bir şekilde geçirebilmek, doğru alışkanlıkları hayatımıza dahil etmekle mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Filiz Onat, iyi yaşlanmanın yollarını ve hayatınıza katmanız gereken önerileri sıraladı:

KALİTELİ UYKU: SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMELİ

Günde 6-9 saat arasında uyumak, vücudun kendini yenilemesi ve dinlenmesi için ideal süre olarak kabul edilir. Uyku süresinin 6 saatin altına düşmesi veya 9 saatin üzerine çıkması, vücut dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Uyku, yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığımızı da etkiler.

Prof. Dr. Filiz Onat, sağlıklı yaşlanmak için kaliteli uyku, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve pozitif bakış açısının önemine dikkat çekti. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Prof. Dr. Filiz Onat, sağlıklı yaşlanmak için kaliteli uyku, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve pozitif bakış açısının önemine dikkat çekti. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

FİZİKSEL AKTİVİTE: HAREKET ETMENİN GÜCÜ

Günlük yürüyüşler ve düzenli egzersizler, hem dolaşım sistemini destekler hem de kas ve kemik sağlığını korur. Egzersiz sırasında nabzın belirli bir seviyeye çıkması, fiziksel aktivitelerin etkisini artırır. Merdiven kullanmak veya kısa süreli yürüyüşler gibi basit hareketlerle bile vücudu aktif tutmak mümkündür.

SAĞLIKLI BESLENME: DENGELİ VE DOĞRU TÜKETİM

Özellikle tuz, şeker ve un gibi "üç beyaz"dan uzak durmak, vücut sağlığını destekler. Aşırı tuz tüketimi, yalnızca tansiyonu yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda damar ve cilt sağlığını da olumsuz etkiler, yaşlanmayı hızlandırır. Bunun yerine sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet benimsenmelidir.

Sağlıklı yaşlanmanın sırları: Uzun ve sağlıklı bir yaşam için uyku, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını hayatınıza dahil etmenin yolları-3

SİGARADAN UZAK DURMANIN ÖNEMİ

Sigara, vücutta hemen her organı olumsuz etkiler ve özellikle damar sağlığını bozarak erken yaşlanmaya yol açar. Cilt yapısında değişikliklere, kan dolaşımında bozulmalara ve dokuların zarar görmesine neden olur. Sadece sigara içmek değil, sigara içilen ortamlarda bulunmak da benzer şekilde zararlıdır.

POZİTİF BAKIŞ AÇISI: RUHSAL SAĞLIK İÇİN GEREKLİLİK

Mutlu ve pozitif bir bakış açısına sahip olmak, sağlıklı yaşlanma sürecinin ruhsal boyutunu destekler. Mutlu olmak öğrenilebilir bir beceridir ve bu süreç, hayatın kontrolünü ele almakla, yan koltukta değil de direksiyon başında olmakla başlar. Hayatınızdaki negatif enerji yayan insanlardan uzak durun.

Sağlıklı yaşlanmanın sırları: Uzun ve sağlıklı bir yaşam için uyku, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını hayatınıza dahil etmenin yolları-4

VİTAMİN VE TAKVİYELER: BİLİNÇLİ VE DENGELİ KULLANIM

D vitamini, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı için kritik bir öneme sahiptir. Fazlası zehirlenmelere yol açabilir. Özellikle 65 yaş üstü bireylerde sıkça görülen B12 eksikliği de doktor kontrolünde takviye ile giderilmelidir. Vitaminlerin doğal kaynaklardan alınması tercih edilmelidir; örneğin, C vitamini için portakal, kivi ve greyfurt gibi meyveler tüketilebilir.

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