Hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçası olan yaşlılığı hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı bir şekilde geçirebilmek, doğru alışkanlıkları hayatımıza dahil etmekle mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Filiz Onat, iyi yaşlanmanın yollarını ve hayatınıza katmanız gereken önerileri sıraladı: KALİTELİ UYKU: SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMELİ Günde 6-9 saat arasında uyumak, vücudun kendini yenilemesi ve dinlenmesi için ideal süre olarak kabul edilir. Uyku süresinin 6 saatin altına düşmesi veya 9 saatin üzerine çıkması, vücut dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Uyku, yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığımızı da etkiler.

Prof. Dr. Filiz Onat, sağlıklı yaşlanmak için kaliteli uyku, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve pozitif bakış açısının önemine dikkat çekti. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) FİZİKSEL AKTİVİTE: HAREKET ETMENİN GÜCÜ Günlük yürüyüşler ve düzenli egzersizler, hem dolaşım sistemini destekler hem de kas ve kemik sağlığını korur. Egzersiz sırasında nabzın belirli bir seviyeye çıkması, fiziksel aktivitelerin etkisini artırır. Merdiven kullanmak veya kısa süreli yürüyüşler gibi basit hareketlerle bile vücudu aktif tutmak mümkündür. SAĞLIKLI BESLENME: DENGELİ VE DOĞRU TÜKETİM Özellikle tuz, şeker ve un gibi "üç beyaz"dan uzak durmak, vücut sağlığını destekler. Aşırı tuz tüketimi, yalnızca tansiyonu yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda damar ve cilt sağlığını da olumsuz etkiler, yaşlanmayı hızlandırır. Bunun yerine sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet benimsenmelidir.