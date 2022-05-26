Sağlıklı uzun bir ömrün yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte alınması gereken besinler

Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Bunun için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Besinlerden aldığımız vitamin ve mineraller, vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Uzmanlar, bir günde almamız gereken besinleri sıralıyor:
1) A VİTAMİNİ: Antioksidan etkiye sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri korur. Üremeyi ve gelişmeyi artırır. Diş ve diş eti sağlığını destekler. Karaciğere destek verir. Ciğer, süt, koyun eti, tavuk eti, yumurta, ton balığı, somon, yoğurt, peynir, brokoli, maydanoz, havuç, nane, patates, ıspanak, bezelyede bulunur.
2) B12 VİTAMİNİ: Hücrelerin yaşlanmasını engeller. Kalp sağlığını korur. Meme, kolon ve prostat kanserini engeller. Et ve süt ürünleri, kabuklu deniz canlılarında bulunur.
3) C VİTAMİNİ: Kansere karşı koruyucudur. Yaraları ve yanıkları iyileştirir. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, ıspanakta bulunur.
4) FOLİK ASİT: Kalp hastalıkları, felç, kanser ve doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olur. Mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, kuşkonmaz, barbunya, brokoli, ay çekirdeğinde bolca bulunur.
5) D VİTAMİNİ: Kemik gelişimini destekler. Meme ve kolon kanserinden korur. Kasları güçlendirir. Peynir, tereyağı, yağlı balıklar, balıkyağı, yumurtada bulunur.
SEMİZOTU ŞİFA DOLU
Bahar ayının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alan semizotu, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Bolca lif, A ve C vitaminleri içeren bu yeşillik, hastalıklara derman oluyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan dolaşımını artırır.
Bol liflidir. Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı önler.
Mide hastalıklarına derman olur. Ülseri bitirir.
Antioksidandır. Kanserle savaşır. Özellikle akciğer kanserine derman olur.
İçerdiği A vitamini sayesinde gözleri korur. Sarı nokta ve katarakt hastalığına iyi gelir.
Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.
Cildi de besler. Kırışıklıkları azaltır. Egzamaya iyi gelir.
İyi bir idrar sökücüdür.
YOGA ARTIK!
Hareketsiz yaşam, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Dr. Elif Berber, özellikle yoganın faydalarına dikkat çekiyor. Yoganın, hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlara, yorgunluğa ve strese iyi geldiğini belirtiyor. "Yoga, hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlarda etkilidir. İster bedensel sağlık için, ister gevşeme hatta kilo vermek veya fit olmak için, yoganın bize katacağı değerler test edilip onaylanmıştır. Bu fırsatı kendimize sunarsak, hücrelerimiz yogayı kesinlikle hatırlayacaktır" diyor.