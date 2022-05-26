Sağlıklı uzun bir ömrün yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte alınması gereken besinler





BU ÖNERİLERİ AKLINIZA 'YAZ'IN!

Yaza sayılı günler kala herkesi diyet ve zayıflama telaşı sarıyor! Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, formu koruyacak önerilerini sıralıyor:

Günde 2.5-3 litre su içilmeli. Böylece hem cilt hem de böbrek sağlığı korunmalı.

Meyve tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Özellikle üzüm, incir, kavun, karpuz gibi şeker oranı yüksek meyvelerin porsiyonlarına dikkat edilmeli.

Ambalajlı dondurma ve şeker ilavesi fazla olan içeceklerden uzak durulmalı. Bunların yerine serinlemek için sade soda tercih edilmeli.



PROSTAT KORKSUN

Erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesi, özellikle 40'lı yaşlardan sonra başlıyor. Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu bu durumun geceleri idrara çıkma, gündüz sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrara sıkışma, bekleyerek ve ıkınarak idrar yapma gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Prostat büyümesinin tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine bile yol açabileceğini söyleyen Yaycıoğlu, tedavi yöntemlerini şöyle sıralıyor: Hafif şikâyeti olan hastalarda ilaç tedavileri gündeme gelebilir. İlaç tedavisine rağmen sorunları devam eden veya artan hastalar cerrahi tedaviye adaydır.

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