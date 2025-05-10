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Sağlıklı bir yaşam için tabağınızı renklendirin!

Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, bağışıklığı güçlendirmenin en etkili yolunun renkli ve çeşitli beslenmekten geçtiğini vurguladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Sağlıklı bir yaşam için tabağınızı renklendirin!

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Sağlıklı beslenmenin temelini mümkün olduğu kadar renkli ve çeşitli beslenmek oluşturuyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, "Renkli ve çeşitli beslenirsek bağışıklığımızı güçlendirmiş oluyoruz" diyor. Renkli besinleri ve faydalarını anlatıyor:

SARI VE TURUNCU: C vitamini ve lif içeriği yüksek olan bu besin grupları bağışıklık dostudur. Portakal, mandalina, limon gibi bu gruba ait besinler bağışıklığı artırırken, bağırsak hareketlerini destekliyor.

YEŞİL: Lif içeriğinin yüksek olmasına karşın kalori içeriklerinin de düşük olması sebebiyle tam bir diyet dostu besin gruplarıdır. Brokoli, marul, maydanoz, nane, roka, dereotu, ıspanak bunlar arasındadır.

BEYAZ: Sarımsak, soğan, kefir, yoğurt gibi beyaz besinler bağışıklığımız için çok önemli. Bağırsak florası için de çok faydalı.

KAHVERENGİ VE SİYAH: Keten tohumu, keçiboynuzu, kakao, kuru üzüm gibi birçok sağlıklı besini bulunduran renklerdeki bu besinler anti-kanserojen etkileri ile bilinmekte. Kan şekerini de dengeler.

KIRMIZI VE MOR: Kan hücrelerini olumlu etkileyip, kalp ve damar sağlığını desteklemektedir. Domates, nar, yaban mersini, turp, çilek, kiraz bu besin gruplarına örnektir.

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