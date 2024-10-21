Sağlıklı beslenmeyle kısırlık tarih oluyor!

Kısırlık, çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Erkeklerde görülen ürolojik hastalıklar, kısırlığı beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Dr. Hakan Yoldakalmaz, doğru beslenmenin erkeklerde babalık şansını artırdığını ve kısırlık riskini azalttığını söylüyor.

ŞİFRE DOĞRU BESLENME...

Araştırmalarda, kronik hastalıklardan koruyan Akdeniz diyeti, erkeklerde sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu sayede baba olmayı kolaylaşıyor. Dr. Yoldakalmaz, erkeklere şu besinleri tüketmesini öneriyor:

- SARIMSAK: Erkek kısırlığında büyük öneme sahiptir. Selenyum içeriği sayesinde sperm hareketlerini artırır.

- CEVİZ: Akdeniz diyetinin bir parçası olan ceviz, sperm kalitesini artırır. Her gün tüketilebilir.

- BALIK: Omega-3 içeriği sayesinde sperm kalitesini artırır. Baba olmak için haftada 2 kez somon, sardalya ve hamsi tüketilmesi önerilir.

- MEYVE-SEBZE: Çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi C vitamini içeren meyveler spermin kalite ve hareketini artırır. Ayrıca narenciye, brokoli, havuç ve muz da sperm sağlığını korur.

- DOMATES: Spermin sayı ve kalitesini artırır. Prostat kanserinden de korur.

- KURUYEMİŞLER: Makul miktarda tüketilmesi, sperm kalitesini artırır.

- KEÇİBOYNUZU: Sperm ile yumurta etkileşimini sağlar.

- ÇİKOLATA: Spermin kalitesini olumlu etkiler. Baba olma şansını artırır.

- SU: Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır. Sperm miktarını artırır.



İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT

Baba olma şansını artırmak için erkeklerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi gerekiyor. Sigara ve alkol, sperm kalitesini düşürüyor ve kısırlığa neden oluyor. Bunların yanı sıra salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş gıdaların tüketilmesi de erkeklerde kısırlık riskini artırıyor.



Protein deposu yumurta, A ve E vitaminleri ile bolca amino ait içeriyor. Günde 1 ya da 2 yumurta yemek, sperm kalitesine olumlu katkı sağlıyor. doğurganlığı artırmak için yumurtanın özellikle haşlanmış yenmesi öneriliyor.



Araştırmalara göre Akdeniz tarzı beslenmek, sperm kalitesini artırıyor. Erkeklerdeki kısırlık riskini azaltıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor.