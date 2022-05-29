Sağlıklı beslenme kadın ve erkeklerde doğurganlığı arttırıyor

Araştırmalar, doğurganlığın artmasında vitamin ve minerallerin etkisini gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, vücut ağırlığının, yumurtlama bozukluklarından kaynaklanan kısırlığın önlenmesinde etkili olduğuna değiniyor. Beslenme alışkanlıkları, hem erkek hem de kadınlarda doğurganlığı önemli ölçüde etkiliyor. Düşük kilolu veya aşırı kilolu olma durumu, kısırlık riskini artırıyor. Kek ve tatlılarda, cipslerde, fastfoodlarda, toz çorbalarda ve margarinlerde bulunan doymamış yağ asitlerinden kaçınmak gerekiyor. 12 vitamini eksikliği de gebelikte düşüklere neden olabiliyor. Dyt. Albayrak, "Yeterli antioksidan alımı da kadın üreme fonksiyonlarını destekler. A vitamininden zengin yumurta sarısı, yeşil sebzeler, kayısı, havuç, domates, C vitamini içeren brokoli, kuşburnu ve E vitamini kaynağı ceviz, fındık, badem doğurganlığı artırır" diyor.
SAĞLIĞI SARSICAK!
Yazın gelmesiyle hava sıcaklıkları artıyor. Uzmanlar, 'rekor sıcaklık' uyarısında bulunuyor. Bunaltan hava durumu özellikle kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, fazla sıcağın hastalıklar üzerindeki etkisini açıklıyor:
Diyabet: Bu hastalığın tedavi edilmemesi durumunda, bedende su ve tuz metabolizması bozulur. Sıcağın etkileri ile bu bozukluk daha da artar tansiyonun aşırı düşmesi meydana gelebilir.
Tansiyon hastalıkları: Sıcağın etkisi altında kalan hastalarda aşırı tansiyon düşüklüğü görülebilir. Buna bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi görülür.
Kalp-damar hastalıkları: Sıcak, kan basıncını düşürür. Kalbin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da kalbin yorulmasına ve kalp yetmezliğine yol açar.
BU ÖNERİLERE DİKKAT
Hastaların bu dönemde sıcaktan korunması gerekiyor. 11-16 saatleri arasında dışarıya çıkmaması, pamuklu, gözenekli ve açık renkli kıyafetler giymesi öneriliyor.