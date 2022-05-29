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    Sağlıklı beslenme kadın ve erkeklerde doğurganlığı arttırıyor

    Sağlıklı beslenme, kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırıyor. Uzmanlar, şifalı besinleri sıralıyor: Avokado, kayısı, kuşburnu. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Anneliğin doğal reçetesi

    Araştırmalar, doğurganlığın artmasında vitamin ve minerallerin etkisini gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, vücut ağırlığının, yumurtlama bozukluklarından kaynaklanan kısırlığın önlenmesinde etkili olduğuna değiniyor. Beslenme alışkanlıkları, hem erkek hem de kadınlarda doğurganlığı önemli ölçüde etkiliyor. Düşük kilolu veya aşırı kilolu olma durumu, kısırlık riskini artırıyor. Kek ve tatlılarda, cipslerde, fastfoodlarda, toz çorbalarda ve margarinlerde bulunan doymamış yağ asitlerinden kaçınmak gerekiyor. 12 vitamini eksikliği de gebelikte düşüklere neden olabiliyor. Dyt. Albayrak, "Yeterli antioksidan alımı da kadın üreme fonksiyonlarını destekler. A vitamininden zengin yumurta sarısı, yeşil sebzeler, kayısı, havuç, domates, C vitamini içeren brokoli, kuşburnu ve E vitamini kaynağı ceviz, fındık, badem doğurganlığı artırır" diyor.



    SAĞLIĞI SARSICAK!
    Yazın gelmesiyle hava sıcaklıkları artıyor. Uzmanlar, 'rekor sıcaklık' uyarısında bulunuyor. Bunaltan hava durumu özellikle kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, fazla sıcağın hastalıklar üzerindeki etkisini açıklıyor:
    Diyabet: Bu hastalığın tedavi edilmemesi durumunda, bedende su ve tuz metabolizması bozulur. Sıcağın etkileri ile bu bozukluk daha da artar tansiyonun aşırı düşmesi meydana gelebilir.
    Tansiyon hastalıkları: Sıcağın etkisi altında kalan hastalarda aşırı tansiyon düşüklüğü görülebilir. Buna bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi görülür.
    Kalp-damar hastalıkları: Sıcak, kan basıncını düşürür. Kalbin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da kalbin yorulmasına ve kalp yetmezliğine yol açar.



    BU ÖNERİLERE DİKKAT
    Hastaların bu dönemde sıcaktan korunması gerekiyor. 11-16 saatleri arasında dışarıya çıkmaması, pamuklu, gözenekli ve açık renkli kıyafetler giymesi öneriliyor.



        KANSERİN SUÇ ORTAĞI ANTİBİYOTİK
        İskoç ve İngiliz bilim insanları antibiyotiğin zararlarını araştırdı. Buna göre antibiyotik kullanımının kolon kanseri riskini yüzde 50 oranında artırdığı ortaya çıktı. Araştırma sonucunda, antibiyotik kullanımının tüm yaş gruplarında kolon kanseri riskini artırdığı ancak 50 yaş altı hastalarda riskin neredeyse yüzde 50 daha arttığı sonucuna ulaşıldı. Özellikle, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan kinolon grubu antibiyotik ve sulfonamid ile trimetoprim kombinasyonlu antibiyotiklerin, kolon kanseriyle bağlantılı olduğu açıklandı.

        KALBE BAL GÜCÜ
        Vitamin ve mineral kaynağı bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Damaları temizler. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Kabızlığı engeller. Gözleri besleyen bal, uykusuzluğa iyi gelir. Yaraların iyileştirir.

        ASTIMA KIZILCIK
        İçerdiği C vitamini sayesinde kızılcık, solunum yolu hastalıklarını iyileştirir. Astım şikayetlerini azaltır. ödem söktürücü etkisi olan kızılcık, kolesterolü düşürür. Kanserli hücreleri küçültür. Diyabeti önler.

        KEREVİZ ŞİFA DOLU
        Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Kansere karşı korur.

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