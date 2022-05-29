Sağlıklı beslenme kadın ve erkeklerde doğurganlığı arttırıyor





SAĞLIĞI SARSICAK!

Yazın gelmesiyle hava sıcaklıkları artıyor. Uzmanlar, 'rekor sıcaklık' uyarısında bulunuyor. Bunaltan hava durumu özellikle kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, fazla sıcağın hastalıklar üzerindeki etkisini açıklıyor:

Diyabet: Bu hastalığın tedavi edilmemesi durumunda, bedende su ve tuz metabolizması bozulur. Sıcağın etkileri ile bu bozukluk daha da artar tansiyonun aşırı düşmesi meydana gelebilir.

Tansiyon hastalıkları: Sıcağın etkisi altında kalan hastalarda aşırı tansiyon düşüklüğü görülebilir. Buna bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi görülür.

Kalp-damar hastalıkları: Sıcak, kan basıncını düşürür. Kalbin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da kalbin yorulmasına ve kalp yetmezliğine yol açar.