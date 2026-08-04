Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Şam Sarı, hastalığın kronik olması nedeniyle tekrarlamaması için akneye karşı alabileceğiniz önerileri sıralıyor.

Toplumda sıklıkla aknenin hormonal ya da genetik nedenlerle ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak cilt bakımında yapılan yanlışlar, beslenme alışkanlıkları ya da normal görünen günlük davranışlar akne oluşumunda etkili olabiliyor.

Artan yağ üretimi ise gözeneklerin tıkanmasını kolaylaştırarak akneyi şiddetlendirebiliyor. Yüzünüzü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez nazik bir temizleyiciyle yıkayın.

YÜZÜNÜZÜ SIK YIKAMAYIN: Cildi gün içinde defalarca yıkamak veya alkol içeren sert temizleyiciler kullanmak cilt bariyerini zayıflatıyor. Bunun sonucunda cilt kurudukça kendini korumak amacıyla daha fazla sebum üretmeye başlayabiliyor.

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SİVİLCELERİ SIKMAYIN: Sivilceleri sıkmak iltihabın cildin daha derin tabakalarına yayılmasına neden olur. Bu durum hem iyileşme süresini uzatır hem de kalıcı akne izi ve leke gelişme riskini artırır.

Ayrıca ellerde bulunan bakteriler enfeksiyon riskini de yükseltebilir. Sivilceleri sıkmaktan kaçının. Gerekirse noktasal akne tedavi ürünleri kullanın.

Makyajı cildinizde uzun süre tutmayın: Yoğun yapılı fondötenler, bazı güneş koruyucular ve yağ bazlı kozmetik ürünlerin gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

Özellikle makyajın uzun süre ciltte kalması bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırabilir. "Non-komedojenik" veya "akneye eğilimli ciltler için uygun" ibaresi bulunan ürünleri tercih edin.