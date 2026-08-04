Akneyi artıran günlük alışkanlıkları uzmanı açıkladı! İşte farkında olmadan yaptığınız hatalar
Günlük alışkanlıklar akneye davetiye çıkarıyor. Dr. Ayşenur Şam Sarı, “Gün içinde sık sık terlemek, gözünüze büyük gelen sivilceleri sıkmak ve yastık kılıfınızı günlerce değiştirmemek akneyi tetikliyor” diyor.
Toplumda sıklıkla aknenin hormonal ya da genetik nedenlerle ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak cilt bakımında yapılan yanlışlar, beslenme alışkanlıkları ya da normal görünen günlük davranışlar akne oluşumunda etkili olabiliyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Şam Sarı, hastalığın kronik olması nedeniyle tekrarlamaması için akneye karşı alabileceğiniz önerileri sıralıyor.
YÜZÜNÜZÜ SIK YIKAMAYIN: Cildi gün içinde defalarca yıkamak veya alkol içeren sert temizleyiciler kullanmak cilt bariyerini zayıflatıyor. Bunun sonucunda cilt kurudukça kendini korumak amacıyla daha fazla sebum üretmeye başlayabiliyor.
Artan yağ üretimi ise gözeneklerin tıkanmasını kolaylaştırarak akneyi şiddetlendirebiliyor. Yüzünüzü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez nazik bir temizleyiciyle yıkayın.
SİVİLCELERİ SIKMAYIN: Sivilceleri sıkmak iltihabın cildin daha derin tabakalarına yayılmasına neden olur. Bu durum hem iyileşme süresini uzatır hem de kalıcı akne izi ve leke gelişme riskini artırır.
Ayrıca ellerde bulunan bakteriler enfeksiyon riskini de yükseltebilir. Sivilceleri sıkmaktan kaçının. Gerekirse noktasal akne tedavi ürünleri kullanın.
Makyajı cildinizde uzun süre tutmayın: Yoğun yapılı fondötenler, bazı güneş koruyucular ve yağ bazlı kozmetik ürünlerin gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.
Özellikle makyajın uzun süre ciltte kalması bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırabilir. "Non-komedojenik" veya "akneye eğilimli ciltler için uygun" ibaresi bulunan ürünleri tercih edin.
TERLEDİKTEN SONRA CİLDİNİZİ MUTLAKA TEMİZLEYİN: Terleme tek başına akne oluşturmuyor. Ancak ter, yağ ve çevresel kirlerle birleştiğinde gözeneklerin tıkanmasını kolaylaştırabiliyor. Genellikle spor sonrasında ciltte uzun süre kalan ter özellikle sırt, omuz ve göğüs bölgesindeki akneleri artırabilir. Egzersiz sonrasında mümkün olan en kısa sürede duş alın. Terli kıyafetlerle uzun süre kalmayın. Spor yaparken nefes alabilen kumaşlar tercih edin.
YASTIK KILIFI VE HAVLULARINIZI SIK TEMİZLEYİN: Yastık kılıflarında zamanla yağ, ölü deri hücreleri, saç ürünleri ve mikroorganizmalar birikiyor. Uzun süre aynı kılıfın kullanılması özellikle yüzün temas ettiği bölgelerde akne gelişimini kolaylaştırabiliyor.
Yastık kılıflarını haftada en az bir-iki kez değiştirin. Yüz havlusunu sık aralıklarla yıkayın ve havluları başkalarıyla ortak kullanmayın.