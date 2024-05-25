Sağlık deposu balık

Protein, vitamin ve mineral deposu balık, içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde şifa dağıtıyor. Diyetisyen Taha Yanalak, sağlıklı ve uzun bir hayat için haftada 2-3 defa balık tüketilmesini öneriyor. "Balık, hücreleri yeniler. Kalp damar hastalıkları riskinin azaltır. Alzheimer'a karşı vücudu korur. Özellikle uskumru, somon, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıkların daha fazla Omega-3 içerir" diyor. Bu balıkların kızartma yerine buğulama yöntemiyle pişirilmesinin daha faydalı olduğunu sözlerine ekliyor.

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