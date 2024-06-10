Riskli gebelikte riski azaltın

Anne adayında mevcut olan hastalıklar, gebelik için büyük risk taşıyor. Düşük kilodan fazla kiloya kadar her durum, anne için risk oluşturuyor. Hayati sorunlara davetiye çıkartıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, riskli gebelik hakkında şunları söylüyor: Riskli gebelik; anne adayı ve bebeğin sağlığı açısından birtakım riskler barındıran gebeliklere deniyor. Kadın doğum uzmanı muayeneleri sırasında gebelikle ilgili tüm riskler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Böylece her hafta hem gebeliğin durumu hem de annenin ve bebeğin sağlığı değerlendirilir. Bazı önemli testler yapılabilir.

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