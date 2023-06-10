Rengarenk sağlık: Kansere pancar kalbe domates!

ANNELİĞİN ALTIN FORMÜLÜ

Sağlıklı beslenin: Bol miktarda meyve, sebze, protein, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. B9 vitamini olarak da bilinen folik asit takviyesi almak gerekir.



Egzersiz yapın: Düzenli egzersiz vücudunuz ve zihniniz için iyidir. Stres, cinsel dürtünüzü etkiler ve daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girmenize neden olur. Stresten kaçınmak hamile kalmanıza yardımcı olabilir.



Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, doğal yollarda gebe kalma şansını artıracak 8 yöntemi sıralıyor.



Yumurtlama zamanı: Döngünüz 28 gün sürüyorsa, yumurtlama genellikle bir sonraki adetinizden yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir. Vücut sıcaklığı yükselmeden 2-3 gün önce en doğurgan zamanınızdır.



Kontrol şart: Çiftlerin sağlık durumları iyiyse hamilelik olasılığı daha yüksektir.



Kilonuzu koruyun: Fazla kilolu veya zayıf olmak hamile kalma olasılığını düşürür. Normal BMI'a sahip erkekler daha kaliteli sperm üretir. Vücut Kitle İndeksinizi (BMI) ölçün. 30'dan çok ise hamile kalma şansınız düşer.



Sigara içmeyin: Sigara içen kadının infertil olma olasılığı daha yüksektir.



ÇÜRÜKLERE SARIMSAK YETER

Doğal antibiyotik olan sarımsak, enfeksiyonlarla mücadele eder. Kalbi güçlendirir. Bağışıklık sistemini destekler. Tansiyonu dengeler. Kolesterolü düşürmekte etkilidir. Diş çürümesini engelleyen sarımsak, kişinin diyabet riskini azaltır.



KOLESTEROLÜN RENGİ MOR

Antioksidan deposu yaban mersini, bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Göz sağlığını korur. Tok tutar. İdrar yolu enfeksiyonuyla mücadele eder.



KIZILCIK NEFES AÇAR

Yüksek oranda C vitamini içeren kızılcık, şifa deposudur. İdrar yolu enfeksiyonunu bitirir. Kolon ve meme kanseriyle savaşır. Diş çürüklerini önler. Solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi eder. Böbrek taşlarının oluşmasını engeller. Cilt ve saç sağlığını korur. Mideyi güçlendirir.

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