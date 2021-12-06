Reflü sessiz geliyor! Tedavi edilmediğinde kansere neden oluyor

Kronik öksürük, mide yanması, ağıza acı su gelmesi... Tüm bu şikayetler, toplumda her 100 kişiden 20'sinde görülen reflünün belirtisini oluşturuyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık tedavi edilmediğinde ülser ve yemek borusu kanserine neden oluyor. Dr. Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltmak için öncelikle sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Önerilerini sıralıyor...
ÇİKOLATA MASUM MU?
Reflü sorunu yaşayan hastaların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle baharatlı, yağlı ve salçalı, çikolata, taze sıkılmış meyve sularından uzak durulması gerekiyor. Bunların yanında çay ve kahve tüketimi de hastaya rahatsızlık verebiliyor. Reflü kontrol altına alınmadığında hastalıkları çağırıyor. Kansere kadar gidebiliyor. Hastalarda kanser gelişme oranı yüzde 0.5 civarında seyrediyor. Dolayısıyla reflü teda-visinin gecikmemesi gerekiyor.
DAR KIYAFETLERLE VEDALAŞIN
Hastaların yaşam kalitelerini değiştirmeleri gerekiyor. Yatak başını yükseltmesi, dar elbiselerden kaçınması, kilo kontrolünü sağlaması, yemekten sonra ve 3 saat içinde uyumaması öneriliyor. En iyi yanıt, asit baskılayıcı ve doku koruyucu ilaçların kullanımı ile alınmasından geçiyor.