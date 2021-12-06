Reflü sessiz geliyor! Tedavi edilmediğinde kansere neden oluyor

Kronik öksürük, mide yanması, ağıza acı su gelmesi... Tüm bu şikayetler, toplumda her 100 kişiden 20'sinde görülen reflünün belirtisini oluşturuyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık tedavi edilmediğinde ülser ve yemek borusu kanserine neden oluyor. Dr. Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltmak için öncelikle sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Önerilerini sıralıyor...