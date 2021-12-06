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    Reflü sessiz geliyor! Tedavi edilmediğinde kansere neden oluyor

    Tedavi edilmediğinde kansere neden olan reflü, kısık sesle belirti veriyor. Yaşam kalitesini düşürerek hayatınızı yorucu hale getiriyor. Korunmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor.

    Reflü sessiz geliyor

    Kronik öksürük, mide yanması, ağıza acı su gelmesi... Tüm bu şikayetler, toplumda her 100 kişiden 20'sinde görülen reflünün belirtisini oluşturuyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık tedavi edilmediğinde ülser ve yemek borusu kanserine neden oluyor. Dr. Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltmak için öncelikle sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Önerilerini sıralıyor...



    ÇİKOLATA MASUM MU?
    Reflü sorunu yaşayan hastaların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle baharatlı, yağlı ve salçalı, çikolata, taze sıkılmış meyve sularından uzak durulması gerekiyor. Bunların yanında çay ve kahve tüketimi de hastaya rahatsızlık verebiliyor. Reflü kontrol altına alınmadığında hastalıkları çağırıyor. Kansere kadar gidebiliyor. Hastalarda kanser gelişme oranı yüzde 0.5 civarında seyrediyor. Dolayısıyla reflü teda-visinin gecikmemesi gerekiyor.



    DAR KIYAFETLERLE VEDALAŞIN
    Hastaların yaşam kalitelerini değiştirmeleri gerekiyor. Yatak başını yükseltmesi, dar elbiselerden kaçınması, kilo kontrolünü sağlaması, yemekten sonra ve 3 saat içinde uyumaması öneriliyor. En iyi yanıt, asit baskılayıcı ve doku koruyucu ilaçların kullanımı ile alınmasından geçiyor.



        NELER YEMELİ?
        Reflü hastalığının ilerlememesi için ilaç tedavisinin yanında beslenme alışkanlıklarının da değişmesi gerekiyor. Uzmanlar asitli ve yağlı gıdaların yerine lifli besinlerin tüketilmesini öneriyor. Reflü hastalığına iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor: Muz, elma, şeftali, armut, kavun, kepekli tahıllar, esmer pirinç, yulaf ezmesi, balık, peynir, brokoli, havuç, fasulye, patates...



        BELİRTİLERE DİKKAT
        Mideden boğaza doğru yayılan ve yemekten sonra oluşan yanma, reflünün en sık görülen belirtisini oluşturuyor. Bazı hastalarda; ağrılı yutkunma, hıçkırık, bulantı ve kusma şikayetleri görülebiliyor. Göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kronik öksürük ve diş çürükleri de reflüye bağlı olarak gelişiyor.

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