Reflü kanser eder (Sağlık haberleri)

Reflü, sık görülen mide hastalıkları arasında yer alıyor. Mide asidi ve mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçmasıyla oluşan bu hastalık, ağza acı su gelmesi, göğüs ağrısı yanma gibi şikayetlere neden oluyor. Tedavi edilmediğindeyse kansere yol açıyor! Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, ilaç tedavisine rağmen şikayetleri geçmeyen hastalara Laparoskopik nissen fundoplikasyonu uygulandığını söylüyor. "İşlem, hem tanı hem de tedavi imkanı sunmaktadır. Bütün bunların ışığında hastaya tanı konulur gerekli tedavi ve diyet önerileri verilir. Hastalara genellikle laparoskopik girişim yapılarak, reflü ve laparoskopik nissen fundoplikasyonu denilen bir cerrahi uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası hastalar bir gece hastanede yatırılarak ertesi gün taburcu edilmektedir. Hastalar taburcu edildikten sonra normal hayatlarına devam edebilmektedirler" diyor.

İYİ UYKULAR

Avustralyalı beslenme uzmanı Anthia Koullouros, sağlıklı uykunun sağlıklı vücut anlamına geldiğini söylüyor. "Herhangi bir besin değeri olmayan işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Yatmadan önce alkol ve kafeinli içecek almayın. Kafein, baş ağrısına, mide ekşimesine, sinirliliğe ve gerginliğe yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Kaliteli uyku için avokado, yumurta, süt, ıspanak, brokoli, siyah fasulye, bezelye, badem ve elmadan destek alınmasını öneriyor...

BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Bu sayede hastalıklarla mücadele eder. Kataraktı da önler.

ÖKSÜRÜĞE KARABİBER

Sindirimi hızlandıran karabiber, hazımsızlığı bitirir. İltihabı azaltır. Doğal ağrı kesicidir. Cildi besler. Solunumu rahatlatır. Soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi eder.

KEMİKLERE YEŞİL FASULYE

Yeşil fasulye, kalbi korur. Bağışıklığı destekler. Kemikleri güçlendirir. Sindirime yardımcıdır. Bağırsakları çalıştırır.