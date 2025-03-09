Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktaları!

MEYVE: Ramazan'da meyve yememek gerektiğini düşünenler vardır. Bu kesinlikle doğru değildir. Bir ay boyunca meyvelerde var olan vitamin, mineral, lif, posa, enzim, antioksidan ve antikanserojen maddelerden uzak durmak doğru değildir. Ramazan'da meyveler mümkünse iftar sonrası tüketilmelidir. En az 3 porsiyon meyve sağlık açısından yararlıdır. Özellikle yağ yakıcı özelliği de bulunan mandalina, greyfurt, elma, böğürtlen, yaban mersini, dut gibi meyvelerin tüketilmesi yararlıdır. Çok tatlı olan meyvelerden kaçınılmalıdır.

Mübarek Ramazan ayı yla birlikte beslenme düzeni de değişiyor. Vitaminli ve doğru beslenme büyük önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, şu bilgileri paylaşıyor:

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları (AA)

BİTKİ ÇAYI: Ramazan'da sağlığa ve sindirime yararlı olabilecek bitkisel çayların başında papatya çayı ve rezene gelmektedir. Her iki bitkisel çayda bulunan antioksidan ve uçucu yağ asitleri besinlerin sindirimine yardımcı olur; gaz, şişkinlik, kramp gibi istenmeyen şikayetlerin ortaya çıkmasını engeller. Her iki çayın da hafif yatıştırıcı etkisi, yangı giderici etkisi ve ödem giderici etkileri vardır.

Yemekten sonra birer poşet veya 10-20 gram papatya çayı ve rezenenin üzerine kaynamış su dökülerek kapalı bir demlikte 10 dakika bekletildikten sonra içilmeleri uygun olur. Rezene çayı ayrıca sahurda içildiği zaman uzun süre tokluk hissi sağlayan, açlık hissini yatıştıran bir etkiye sahiptir. Bitkisel çayların taze, temiz olmasına dikkat edilmeli, güvenilir markalar tercih edilmelidir. Rezene ve papatya çayı dışında anason çayı ve melisa çayı da tercih edilebilir.

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları (AA)

SU: İftarla sahur arasında düzenli ve dengeli bir su tüketimi programı uygulanmalıdır. Önce iki bardak su ile iftar açılmalı, hurma, çorba ve salata ile devam edildikten sonra yemeye bir süre ara verilmelidir. İftar boyunca bol miktarda su tüketmek sindirim enzimlerinin sulanmasına, işlev görememesine, sindirim bozukluğuna neden olabilir. Su tüketimine yemekten sonra devam edilmesi ve sahura kadar aralıklarla 2-3 litre sıvı tüketilmesi uygun olur.

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları (AA)

SPOR: İftarda tıka basa yemek yemek, sigara içmek ve iftar sonrası uyumak son derece sakıncalıdır. Uyku ile birlikte midede sindirim aksar, reflü ortaya çıkar, yemek borusunda istenmeyen hasarlar ortaya çıkar. Uyku yerine yemekten 1-2 saat sonra hafif tempolu bir yürüyüş sağlık açısından son derece yararlıdır. -BİTTİ-

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin püf noktaları (AA)



TATLIYA YÜKLENMEYİN

Baklava türü şerbetli tatlılar bol miktarda karbonhidrat, yağ ve un içerirler, kalorileri fazladır, kilo aldırırlar ve insülin salgılanmasına neden olarak kan şekerini düşürürler. Şerbetli tatlıların ramazan ayı boyunca az miktarda ve yemek sonrası tüketilmesi uygun olur. Sütlü tatlılar ve güllaç ise daha tercih edilebilir tatlılardır.

Üzerine tarçın ilave edilmiş olarak bu tatlıların tüketilmesine dikkat edilmelidir. Tarçın, kan şekerinin fazla yükselmesine engel olan ve en az şeker ilaçları kadar etkili olan bir bileşiktir. Ramazan'da ayrıca içinde früktozdan zengin mısır şurubu olmayan taze, organik dondurmalar ve hafif meyve tatlıları da tercih edilebilir.